Adana Demirspor'dan orta sahaya takviye!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, orta saha oyuncusu Erhun Aksel Öztümer'i transfer etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Adana Demirspor'dan orta sahaya takviye!
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27 Ocak 2022 18:00
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan orta sahaya takviye geldi.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha Erhun Aksel Öztümer ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Açıklamada, Erhun Aksel'in, Boston Wanderers, Bristol Rovers, Charlton Athletic ve Fatih Karagümrük de forma giydiği belirtildi.

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