Süper Lig ekibi Adana Demirspor'dan orta sahaya takviye geldi.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha Erhun Aksel Öztümer ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, Erhun Aksel'in, Boston Wanderers, Bristol Rovers, Charlton Athletic ve Fatih Karagümrük de forma giydiği belirtildi.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 30 yaşındaki orta saha Erhun Aksel Öztümer ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.
Açıklamada, Erhun Aksel'in, Boston Wanderers, Bristol Rovers, Charlton Athletic ve Fatih Karagümrük de forma giydiği belirtildi.