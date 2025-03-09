Adana Demirspor'da umutlar tükeniyor!

Süper Lig'de Samsunspor'a konuk olan Adana Demirspor, karşılaşmadan 3-2'lik yenilgiyle ayrıldı.



Bu sezon UEFA'daki dosyaları ve sahadan çekilmesi nedeniyle puan silme cezları alan Adana Demirspor, Samsunspor mağlubiyetiyle birlikte -2 puanda kaldı.



Adana Demirspor, ligin 28. haftasını BAY geçecek. Akdeniz ekibi daha sonra ise Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak.



Zor günler geçiren Adana temsilcisi, bir sonraki maçta Sivasspor'u yenemezse Süper Lig'de küme düşen ilk takım olacak.



