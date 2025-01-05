Adana'da kırmızı kart var, gol yok

Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor'un Amed Sportif'i mağlup ettiği maç, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Adana'da kırmızı kart var, gol yok
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05 Ocak 2025 21:01
Son güncelleme 05 Ocak 2025 21:06
Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Adanaspor, Amed Sportif'i konuk etti.

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Amed Sportif Faaliyetler'de forma giyen Bruno Lourenço, rakibine yaptığı faul sonrası 57. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Üst üste iki galibiyetin ardından 1 puanla karşılaşmadan ayrılan Adanaspor, 15 puanla 19. sırada konumlandı. Yenilmezlik serisini 7 maça çıkaran Amed ise 26 puanla 9. sıraya yerleşti.

Trendyol 1. Lig'de bir sonraki hafta Adanaspor, Boluspor'a konuk olacak. Amed ise Ankaragücü'nü ağırlayacak.

Futbol: Trendyol 1. Lig

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Ali Yılmaz, Hüsnü Emre Çelimli, Oğuz Kağan Çalışır

Adanaspor: Jankat Yılmaz, Fofana, Doğukan Emeksiz (Dk. 46 Metehan Altunbaş), Dabo (Dk. 90+5 Burhan Tuzun), Donkor, Cıss, Fatih Kurucuk, Harun Alpsoy, Mehmet Feyzi Yıldırım, Diakite (Dk. 59 Tapsoba), Yepie (Dk. 88 Ferhat Katipoğlu)

Amed Sportif Faaliyetler: Veysel Sapan, Veli Çetin, Cassubie, Mehmet Murat Uçar, Lourenço, Uğur Adem Gezer, Gradel, Sinan Kurt (Dk. 72 Oktay Aydın), Yılmaz Ceylan, Alberk Koç, Yakal Taylan

Sarı kartlar: Dk. 40 Yepie, Dk. 45+2 Doğukan Emeksiz, Dk. 66 Tapsoba (Adanaspor), Dk. 49 Murat Uçar, Dk. 54 Alberk Koç (Amed Sportif Faaliyetler)

Kırmızı kart: Dk. 57 Lourenço (Amed Sportif Faaliyetler)

 

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