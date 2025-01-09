Adalı'dan Gedson'a zam sözü

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Gedson Fernandes'e yeni maaş ve zam sözü verdi.
Beşiktaş'a transfer olduğunda maaşı 1.2 milyon euro olan ve bu maaşı Eylül 2023'te 1.7 milyon euro'ya yükseltilen Gedson Fernandes, 2027'ye kadar sözleşme uzatmıştı.
Takımın en çok kazanan 11. oyuncusu olan, Rafa ve Immobile gibi starlar ile birlikte Musrati, Chamberlain, Paulista, Masuaku, Joao Mario, Rashica, Muçi gibi isimlerden daha az kazanan Gedson'a Serdal Adalı, "Durumunu biliyorum. Ne kadar kazandığını, diğerleriyle karşılaştırınca durumunu biliyorum. Düzelteceğim." sözünü verdi.
ADALI'NIN SÖZLERİ ÇOK MUTLU ETTİ
26 yaşındaki Gedson'un, Adalı'dan aldığı bu güven ve söz ile birlikte moralinin düzeldiği; Beşiktaş ile kısa süre içerisinde yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR
2022 yazında bonservisinin yüzde 50'si 6 milyon euro karşılığı Benfica'dan alınan Gedson Fernandes, bu sezon oynadığı 26 maçta 8 gol atıp 2 asist yaptı ve kariyerinin en golcü sezonunu yaşamayı şimdiden garantiledi.
Beşiktaş'a transfer olduğunda maaşı 1.2 milyon euro olan ve bu maaşı Eylül 2023'te 1.7 milyon euro'ya yükseltilen Gedson Fernandes, 2027'ye kadar sözleşme uzatmıştı.
Takımın en çok kazanan 11. oyuncusu olan, Rafa ve Immobile gibi starlar ile birlikte Musrati, Chamberlain, Paulista, Masuaku, Joao Mario, Rashica, Muçi gibi isimlerden daha az kazanan Gedson'a Serdal Adalı, "Durumunu biliyorum. Ne kadar kazandığını, diğerleriyle karşılaştırınca durumunu biliyorum. Düzelteceğim." sözünü verdi.
ADALI'NIN SÖZLERİ ÇOK MUTLU ETTİ
26 yaşındaki Gedson'un, Adalı'dan aldığı bu güven ve söz ile birlikte moralinin düzeldiği; Beşiktaş ile kısa süre içerisinde yeni sözleşme imzalayacağı öğrenildi.
KARİYER SEZONUNU YAŞIYOR
2022 yazında bonservisinin yüzde 50'si 6 milyon euro karşılığı Benfica'dan alınan Gedson Fernandes, bu sezon oynadığı 26 maçta 8 gol atıp 2 asist yaptı ve kariyerinin en golcü sezonunu yaşamayı şimdiden garantiledi.