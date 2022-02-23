Acun Ilıcalı: "Harika bir golcü alacağız, hazırız"

Hull City'yi Premier Lig'e çıkarmak isteyen Acun Ilıcalı, takıma yapmak istediği transferle ilgili ilk kez önemli ifadeler kullandı.

Haber; Sporx.com dış haberler
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Acun Ilıcalı: 'Harika bir golcü alacağız, hazırız'
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23 Şubat 2022 01:32
İngiltere Championship takımlardından Hull City'nin sahibi olan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yeni kulübüyle ilgili açıklama yaptı.

Acun Ilıcalı, BBC'ye yaptığı açıklamada forvet transferi için büyük yatırım yapacaklarını duyurdu.

Hull City'ye golcü bir isim getirmek istediklerini belirten Acun Ilıcalı "Takımımız için iyi transferler yapmak zorundayız. Bütçeyle ilgili problemimiz yok. Fakat büyük rakam harcayacağımız konu, golcü transferi olacak." dedi.

Açıklamalarına devam eden Acun Ilıcalı "Bana göre dünya futbolunda başarı büyük golcülerle geliyor. Çünkü günümüzde, 20 yıl önceki kadar gol şansı bulamıyorsunuz. Bu yüzden takımdaki golcünüz Stephen Curry gibi olmalı. Yüksek yüzdeyle gol atabilen bir forvet bulacağız. Bu transfere diğerlerinden daha çok para harcayacağız." ifadelerini kullandı.

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