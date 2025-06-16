DAHA ÖNCE KANSERİ YENMİŞTİ

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'da görev almış olan Achille Polonara'dan kötü haber geldi.İtalya Milli Takımı'nın ve Virtus Bologna'nın deneyimli oyuncusu Achille Polonara'nın, lösemiye yakalandığı açıklandı.İşte Virtus Bologna'nın resmi sitesinden yapılan açıklama;sözlerine yer verildi.Polonara daha önce de kanserle mücadele etmiş ve 2023 yılında testis kanserini yenmişti.Fenerbahçe de tecrübeli basketbolcu için paylaşımda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:ifadeleri yer buldu.