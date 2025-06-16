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Achille Polonara'dan kötü haber geldi

Bir dönem Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko formaları giyen ve 2023 yılında testis kanserini yenen Achille Polonara, ikinci kez kansere yakalandı.

calendar 16 Haziran 2025 18:48 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2025 18:56
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Achille Polonara'dan kötü haber geldi
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Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nde Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'da görev almış olan Achille Polonara'dan kötü haber geldi.

İtalya Milli Takımı'nın ve Virtus Bologna'nın deneyimli oyuncusu Achille Polonara'nın, lösemiye yakalandığı açıklandı.

İşte Virtus Bologna'nın resmi sitesinden yapılan açıklama;

"Virtus Bologna, Achille Polonara'nın son birkaç hafta içinde daha ileri tıbbi tetkiklerden geçtiğini ve sonrasında kendisine miyeloid lösemi tanısı konulduğunu duyurdu.

Polonara şu anda Bologna'daki Sant'Orsola Malpighi Hastanesi'nde yatıyor ve burada özel terapilere başladı.


Tüm Virtus Segafredo Bologna ailesi Achille ve sevdiklerinin yanında olduğunu belirterek çocuğa acil şifalar diliyor.

Haydi Achi, hepimiz yanındayız, seni bekliyoruz!" sözlerine yer verildi.

DAHA ÖNCE KANSERİ YENMİŞTİ

Polonara daha önce de kanserle mücadele etmiş ve 2023 yılında testis kanserini yenmişti.

FENERBAHÇE'DEN PAYLAŞIM

Fenerbahçe de tecrübeli basketbolcu için paylaşımda bulundu ve şu ifadeleri kullandı:

"Güçlü kal, Achille! Yakında iyileş!".  ifadeleri yer buldu.


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