Bir dönem ülkemizde Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen Vincent Aboubakar'ın yeni adresi belli oldu.
AZERBAYCAN YOLUNDA
Sabah'ta yer alan habere göre Kamerunlu golcü Azerbaycan ekibi Neftçi Bakü ile anlaşmaya vardı.
Tarafların 1+1 yıllık sözleşme konusunda el sıkıştıkları ve yıldız golcünün kariyerine Azerbaycan'da devam edeceği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Hatayspor ile 28 maçta forma giyen 33 yaşındaki golcü, 8 gol-2 asistlik performans sergiledi.
