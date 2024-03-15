Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe planı!

Abdullah Avcı, Fenerbahçe karşısında oyuncu tercihleri ve oyun planında sürprizler yapmak istiyor. Tecrübeli çalıştırıcı oyuncularıyla maça yönelik yaptığı konuşmada, "Biz oyunumuzu oynayacağız ve kazanacağız" diye konuştu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Abdullah Avcı'nın Fenerbahçe planı!
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15 Mart 2024 09:43
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak dev karşılaşma öncesi bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, rakiplerinin bu sezon oynadığı tüm maçları ve özellikle son dönemdeki karşılaşmalarını mercek altına aldı. Abdullah Avcı, Fenerbahçe için detaylı bir hazırlık yapıyor.

SÜRPRİZLER YAPACAK

Geçtiğimiz hafta Karagümrük karşısında farklı kazanmasına rağmen Fenerbahçe maçında oyun planında ve oyuncu grubunda bazı değişikliklere imza atmak isteyen Avcı'nın rakibe bir sürpriz hazırlaması bekleniyor. Oyuncularına, Fenerbahçe ile ilgili detaylı bilgiler veren Avcı, maça yönelik bir motivasyon konuşması da yaptı. Hata istemeyen deneyimli teknik adam, takım oyununa vurguda bulundu.

"OYUNUMUZU OYNAYACAĞIZ VE KAZANACAĞIZ"

Abdullah Avcı'nın oyuncularına bu maça yönelik kaptığı konuşmada, "Biz oyunumuzu oynayacağız ve kazacağız. Taktik disipline bağlı kaldığımızda neleri başardığımızı en iyi siz biliyorsunuz" dediği öğrenildi. Avcı, bordo-mavili takımın şu anki olumlu atmosferini dev karşılaşmada sonuca yansıtmasını çok istiyor.



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