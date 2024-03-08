Abdullah Avcı: 'Bizimle kal Edin!'

Uzun yıllardır Türkiye'de futbol oynayan ve örnek kişiliğiyle herkesin takdirini kazanan Edin Visca, Karadeniz ekibinin son şampiyonluğunda da büyük pay sahibi oldu.
Trabzonspor ile 2025'e kadar mukavelesi bulunan Visca ile Bordo-Mavili kulüp yollarını ayırmak niyetinde değil. Trabzonspor yönetimi sözleşmesi bittiğinde 36 yaşına girecek olan Edin Visca'nın, futbolu bırakma kararı alması halinde kulüpteki teknik kadroda yer almasını istiyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da sıcak baktığı bu seçenek, Visca'nın onayı olursa devreye sokulacak.
DEPREMDE 100 BİN EURO BAĞIŞ
Başakşehir'le 398 maça çıkan ve bir şampiyonluk yaşayan Edin Visca, Trabzonspor'la da 67 müsabakada görev aldı ve aynı başarıyı burada da yaşadı. Visca, Bosna dışında sadece Türkiye'de forma giydi ve her iki takımda 122 gole imza attı. Toplam 138 asistle oynadığı takımların skor gücüne büyük katkısı olan Visca, kariyerinde sadece bir defa iki sarı karttan kırmızı gördü. Edin Visca, Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depreminin ardından yaptığı 100 bin euroluk bağışla da takdir toplamıştı.
Trabzonspor ile 2025'e kadar mukavelesi bulunan Visca ile Bordo-Mavili kulüp yollarını ayırmak niyetinde değil. Trabzonspor yönetimi sözleşmesi bittiğinde 36 yaşına girecek olan Edin Visca'nın, futbolu bırakma kararı alması halinde kulüpteki teknik kadroda yer almasını istiyor. Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın da sıcak baktığı bu seçenek, Visca'nın onayı olursa devreye sokulacak.
DEPREMDE 100 BİN EURO BAĞIŞ
Başakşehir'le 398 maça çıkan ve bir şampiyonluk yaşayan Edin Visca, Trabzonspor'la da 67 müsabakada görev aldı ve aynı başarıyı burada da yaşadı. Visca, Bosna dışında sadece Türkiye'de forma giydi ve her iki takımda 122 gole imza attı. Toplam 138 asistle oynadığı takımların skor gücüne büyük katkısı olan Visca, kariyerinde sadece bir defa iki sarı karttan kırmızı gördü. Edin Visca, Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat depreminin ardından yaptığı 100 bin euroluk bağışla da takdir toplamıştı.
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