Abdülkadir Ömür için dudak uçuklatan rakam

Abdülkadir Ömür'e en ilgili olan takımın Marsilya olduğu ve 12 milyon euro ödemeyi kabul ettiği öne sürüldü.



Trabzonspor'da bu sezon en başarılı isimlerden biri olan Abdülkadir Ömür için tranfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor. Süper Lig'de 38 yıl aranın ardından şampiyonluk yaşayan Trabzonspor'da forma giyen Abdülkadir Ömür, başarılı performansıyla Avrupa ekiplerinin radarına girdi.



Fransız basınında yer alan habere göre; Ligue 1 ekiplerinden Marsilya ve Nice 22 yaşındaki oyuncu için harekete geçti.



Nice'in yanı sıra Abdülkadir Ömür için Marsilya'nın daha ısrarcı olduğu ve genç oyuncu için 12 milyon Euro ödemeye hazır olduğu belirtildi. Haberde ayrıca Abdülkadir'in oyun tarzının eski bir Marsilyalı olan Valbuena'ya benzediği kaydedildi.



ABDÜLKADİR ÖMÜR'ÜN BU SEZONKİ PERFORMANSI



Abdülkadir Ömür, bu sezon Trabzonspor formasıyla 36 resmi maçın 27'sinde ilk 11'de yer aldı. 22 yaşındaki orta saha oyuncusu bu karşılaşmalarda 7 gol ve 4 asistle takımına katkıda bulundu.



KARİYER REKORU KIRDI



Abdülkadir Ömür Trabzonspor'da en golcü dönemini yaşadığı bir sezon geçiriyor. Bordo-mavili futbolcu, 2016-2017 sezonunda 2 maçta 14 dakika forma giydiği sezonun ardından en golcü sezonunu yaşadı.



2017-2018 sezonunda 29 maçta 3 gol, 2018-2019 sezonunda ise 29 karşılaşmada 5 gol kaydeden genç oyuncu, 2019-2020 sezonunda 14 müsabakada 3, 2020-2021 sezonunda 23 maçta 2 kez rakip fileleri havalandırdı.



Abdülkadir Ömür, bu sezon 31 maçta 7 gol atarak diğer sezonları geride bıraktı.





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