A Milli Takımımızın grup panoraması

A Milli Takımımız, EURO 2024 Elemeleri D Grubu 5. maçında Ermenistan'la kozlarını paylaşacak. Kritik sınavlar öncesi futbolseverler Türkiye kaçıncı sırada? EURO 2024 Elemeleri gruptan kaç takım çıkıyor? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Türkiye EURO 2024 puan durumu, EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu ve fikstürü ile ilgili detaylar haberimizde.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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A Milli Takımımızın grup panoraması
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08 Eylül 2023 09:16
A Milli Takımımız, Almanya'da oynanacak olan EURO 2024 yolundaki en kritik sınavlardan birine çıkıyor. D Grubu'nda maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Ay-Yıldızlı ekibimiz, en yakın rakibi Ermenistan'ı Eskişehir'de konuk ediyor. Deplasmanda mağlup ettiğimiz Ermeniler'i bir kez daha yenmemiz halinde, hem zirvedeki yerimiz sağlamlaştıracağız hem de rakiplerimizle puan farkını daha da açma şansı bulacağız.

Bir sonraki sınavımız ise Hırvatistan deplasmanı olacak. Kritik sınavlar öncesi futbolseverler Türkiye kaçıncı sırada? EURO 2024 Elemeleri gruptan kaç takım çıkıyor? sorularının yanıtlarını araştırıyor.

Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu

1- Türkiye / 9 puan (4 maç)

2- Ermenistan / 6 puan (3 maç)

3- Hırvatistan / 4 puan (2 maç)

4- Galler / 4 puan (4 maç)

5- Letonya / 0 puan (3 maç)

A Milli Takım kalan maçlar (Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu fikstür)

Gruptaki ilk müsabakasında 25 Mart 2023 tarihinde Ermenistan ile deplasmanda karşılaşan Milliler, 2. maçında Hırvatistan'ı ağırladı. Milli Takımımız, 16 Haziran'da Letonya, 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynadığı karşılaşmanın ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak. Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.
Türkiye EURO 2024 Elemeleri D Grubu fikstürü

25.03.2023 / Ermenistan 1-2 Türkiye
28.03.2023 / Türkiye 0-2 Hırvatistan
16.06.2023 / Letonya 2-3 Türkiye
19.06.2023 / Türkiye 2-0 Galler
08.09.2023 / Saat 21.45 / Türkiye-Ermenistan
12.10.2023 / Saat 21.45 / Hırvatistan-Türkiye
15.10.2023 / Saat 21.45 / Türkiye-Letonya
21.11.2023 / Saat 22.45 / Galler-Türkiye

Not: Saatler Türkiye saati iledir.

EURO 2024 Elemeleri maç formatı ve finallere katılım:

Her grupta takımlar, rakipleriyle biri iç, diğeri dış sahada olmak üzere iki karşılaşmaya oynayacak. Maçlar sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takım finallere gitmeye hak kazanacak.

EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek Play-Off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Almanya'daki final turnuvasına katılmaya hak kazanacak.

Bu takımlara ev sahibi Almanya'nın da doğrudan katılımıyla EURO 2024 finallerinde 24 takım mücadele edecek.

EURO 2024 Elemeleri maç takvimi

Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başladı, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.
Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşmasının ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.

EURO 2024 Elemeleri gruptan kaç takım çıkıyor?

EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 19-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Grupları:

Grup müsabakaları 23-25 Mart 2023'te başladı, 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla sona erecek.

A GRUBU: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Kıbrıs Cumhuriyeti

B GRUBU: Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan, Cebelitarık

C GRUBU: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta

D GRUBU: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya

E GRUBU: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova

F GRUBU: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya

G GRUBU: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya

H GRUBU: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino

I GRUBU: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra

J GRUBU: Portekiz, Bosna-Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihtenştayn

1. Maçlar

23 - 25 Mart 2023

2. Maçlar

26 - 28 Mart 2023

3. Maçlar

16 - 17 Haziran 2023

4. Maçlar

19 - 20 Haziran 2023

5. Maçlar

7 - 9 Eylül 2023

6. Maçlar

10 - 12 Eylül 2023

7. Maçlar

12 - 14 Ekim 2023

8. Maçlar

15 - 17 Ekim 2023

9. Maçlar

16 - 18 Kasım 2023

10. Maçlar

19 - 21 Kasım 2023

Play-Off yarı final maçları

21 Mart 2024

Play-Off final maçları

26 Mart 2024

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