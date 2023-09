A Milli Takımımızın grup panoraması

A Milli Takımımız, Almanya'da oynanacak olan EURO 2024 yolundaki en kritik sınavlardan birine çıkıyor. D Grubu'nda maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturan Ay-Yıldızlı ekibimiz, en yakın rakibi Ermenistan'ı Eskişehir'de konuk ediyor. Deplasmanda mağlup ettiğimiz Ermeniler'i bir kez daha yenmemiz halinde, hem zirvedeki yerimiz sağlamlaştıracağız hem de rakiplerimizle puan farkını daha da açma şansı bulacağız.



Bir sonraki sınavımız ise Hırvatistan deplasmanı olacak. Kritik sınavlar öncesi futbolseverler Türkiye kaçıncı sırada? EURO 2024 Elemeleri gruptan kaç takım çıkıyor? sorularının yanıtlarını araştırıyor.



Türkiye kaçıncı sırada? Türkiye EURO 2024 Elemeleri D Grubu puan durumu



1- Türkiye / 9 puan (4 maç)



2- Ermenistan / 6 puan (3 maç)



3- Hırvatistan / 4 puan (2 maç)



4- Galler / 4 puan (4 maç)



5- Letonya / 0 puan (3 maç)



A Milli Takım kalan maçlar (Avrupa Şampiyonası elemeleri D Grubu fikstür)



Gruptaki ilk müsabakasında 25 Mart 2023 tarihinde Ermenistan ile deplasmanda karşılaşan Milliler, 2. maçında Hırvatistan'ı ağırladı. Milli Takımımız, 16 Haziran'da Letonya, 19 Haziran'da Galler ile iç sahada oynadığı karşılaşmanın ardından Eylül ayında eleme grubundaki tek maçını Ermenistan ile kendi sahasında oynayacak. Ekim ayında, Hırvatistan ile deplasmanda ve Letonya ile kendi sahasında karşılaşacak olan Ay-Yıldızlılar, 21 Kasım'da deplasmanda oynayacağı Galler maçı ile elemeleri tamamlayacak.

Türkiye EURO 2024 Elemeleri D Grubu fikstürü



25.03.2023 / Ermenistan 1-2 Türkiye

28.03.2023 / Türkiye 0-2 Hırvatistan

16.06.2023 / Letonya 2-3 Türkiye

19.06.2023 / Türkiye 2-0 Galler

08.09.2023 / Saat 21.45 / Türkiye-Ermenistan

12.10.2023 / Saat 21.45 / Hırvatistan-Türkiye

15.10.2023 / Saat 21.45 / Türkiye-Letonya

21.11.2023 / Saat 22.45 / Galler-Türkiye



Not: Saatler Türkiye saati iledir.



EURO 2024 Elemeleri maç formatı ve finallere katılım:



Her grupta takımlar, rakipleriyle biri iç, diğeri dış sahada olmak üzere iki karşılaşmaya oynayacak. Maçlar sonunda gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 20 takım finallere gitmeye hak kazanacak.



EURO 2024 eleme grubu maçları sonunda finallere katılmayı başaramayan takımlar arasından, 2022/23 UEFA Uluslar Ligi A, B ve C Liglerinde elde ettikleri derecelere göre belirlenecek Play-Off maçlarının ardından rakiplerine üstünlük sağlayan 3 takım da Almanya'daki final turnuvasına katılmaya hak kazanacak.



Bu takımlara ev sahibi Almanya'nın da doğrudan katılımıyla EURO 2024 finallerinde 24 takım mücadele edecek.



EURO 2024 Elemeleri maç takvimi



Eleme maçları, 23-25 Mart 2023 tarihlerinde başladı, 19-21 Kasım 2023 tarihlerindeki son hafta mücadeleleriyle tamamlanacak. Finaller ise 14 Haziran-14 Temmuz 2024 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Almanya'daki 10 şehrin ev sahipliği yapacağı şampiyonanın açılış maçı Münih'teki Allianz Arena, final karşılaşmasının ise Berlin'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.



EURO 2024'e Almanya'nın Berlin, Köln, Münih, Frankfurt, Hamburg, Dortmund, Leipzig, Gelsenkirchen, Stuttgart ve Düsseldorf şehirleri ev sahipliği yapacak.



EURO 2024 Elemeleri gruptan kaç takım çıkıyor?



EURO 2024'e katılacak 20 takımın belli olacağı grup aşaması, 19-21 Kasım 2023'te oynanacak karşılaşmalarla sona erecek. 10 grupta ilk 2 sırayı alan takımlar EURO 2024'e katılma hakkını elde edecek.



2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri Grupları:



Grup müsabakaları 23-25 Mart 2023'te başladı, 19-21 Kasım 2023 tarihlerinde oynanacak maçlarla sona erecek.



A GRUBU: İspanya, İskoçya, Norveç, Gürcistan, Kıbrıs Cumhuriyeti



B GRUBU: Hollanda, Fransa, İrlanda Cumhuriyeti, Yunanistan, Cebelitarık



C GRUBU: İtalya, İngiltere, Ukrayna, Kuzey Makedonya, Malta



D GRUBU: Hırvatistan, Galler, Ermenistan, Türkiye, Letonya



E GRUBU: Polonya, Çekya, Arnavutluk, Faroe Adaları, Moldova



F GRUBU: Belçika, Avusturya, İsveç, Azerbaycan, Estonya



G GRUBU: Macaristan, Sırbistan, Karadağ, Bulgaristan, Litvanya



H GRUBU: Danimarka, Finlandiya, Slovenya, Kazakistan, Kuzey İrlanda, San Marino



I GRUBU: İsviçre, İsrail, Romanya, Kosova, Belarus, Andorra



J GRUBU: Portekiz, Bosna-Hersek, İzlanda, Lüksemburg, Slovakya, Lihtenştayn



1. Maçlar



23 - 25 Mart 2023



2. Maçlar



26 - 28 Mart 2023



3. Maçlar



16 - 17 Haziran 2023



4. Maçlar



19 - 20 Haziran 2023



5. Maçlar



7 - 9 Eylül 2023



6. Maçlar



10 - 12 Eylül 2023



7. Maçlar



12 - 14 Ekim 2023



8. Maçlar



15 - 17 Ekim 2023



9. Maçlar



16 - 18 Kasım 2023



10. Maçlar



19 - 21 Kasım 2023



Play-Off yarı final maçları



21 Mart 2024



Play-Off final maçları



26 Mart 2024