A Milli Takım'ın rakipleri Avusturya ve Macaristan

A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Şampiyonası finalleri hazırlıkları kapsamında gelecek ay Macaristan ve Avusturya ile deplasmanda birer özel maç oynayacak.



İlk olarak 22 Mart Cuma günü Budapeşte'de yer alan Puskas Arena'da Macaristan ile karşılaşacak Ay-Yıldızlılar, 26 Mart Salı günü ise Viyana'daki Ernst Happel Stadyumu'nda Avusturya ile mücadele edecek.



Avusturya - Türkiye karşılaşması TSİ 22.45'te başlayacak, Macaristan - Türkiye müsabakasının başlama saati ise daha sonra duyurulacak.



Teknik direktörlüğünü 2018 yılından itibaren İtalyan teknik adam Marco Rossi'nin üstlendiği Macaristan, EURO 2024 finallerinde Almanya, İskoçya ve İsviçre ile birlikte A Grubu'nda mücadele verecek.



Alman teknik direktör Ralf Rangnick'in teknik direktörlüğünü yaptığı Avusturya ise EURO 2024 finallerinde Fransa, Hollanda ve play-off A yolundan gelecek üçüncü takımla beraber D Grubu'nda yer alıyor.



TÜRKİYE - MACARİSTAN MAÇLARI



Türkiye ile Macaristan, daha önce 8'i resmî, 8'i de özel olmak üzere toplam 16 kez karşı karşıya geldi. A Millî Takımımız, bu maçlarda 4 kez galibiyete ulaşırken, 10 defa kazanan taraf Macaristan oldu. 2 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.



A Millî Takımımız, bu karşılaşmalarda Macaristan filelerine 17 gol gönderirken, kalesinde 34 gol gördü.



Macaristan, geçmişte Türkiye'ye 1996 ve 2008 Avrupa Şampiyonası Elemeleri ile 2014 Dünya Kupası Elemeleri'nde rakip oldu.



İki takım son olarak, 2020/21 UEFA Uluslar Ligi karşılaşmalarında aynı grupta yer aldı.



