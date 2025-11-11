A Milli Erkek Voleybol Takımı, finale yükseldi!

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen 6. İslami Dayanışma Oyunları'nda Erkek Milli Voleybol Takımı, beşinci maçında ev sahibi Suudi Arabistan'ı 3-0 mağlup etti.
Boulevard SEF Arena'da oynanan maçta ilk seti ve ikinci seti 25-16 alan milli takım, üçüncü seti de 27-25 kazanarak, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Oyunlarda 4'üncü galibiyetini kazanan ay-yıldızlı takım, 13 Kasım Perşembe günü final müsabakasına çıkacak.
Boulevard SEF Arena'da oynanan maçta ilk seti ve ikinci seti 25-16 alan milli takım, üçüncü seti de 27-25 kazanarak, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
Oyunlarda 4'üncü galibiyetini kazanan ay-yıldızlı takım, 13 Kasım Perşembe günü final müsabakasına çıkacak.