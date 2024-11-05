76ers siftahını 15 sayıyla yapan George: "Biraz paslanmışım"

Philadelphia 76ers yıldızı Paul George, diz sakatlığından döndüğü ve yeni takımıyla çıktığı ilk maçında gösterdiği 15 sayılık performansın, "biraz paslanmış olmasının sonucu" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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76ers siftahını 15 sayıyla yapan George: 'Biraz paslanmışım'
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05 Kasım 2024 12:36
Philadelphia 76ers yıldızı Paul George, diz sakatlığından döndüğü ve yeni takımıyla çıktığı ilk maçında gösterdiği 15 sayılık performansın, "biraz paslanmış olmasının sonucu" olduğunu söyledi.

George, 76ers'ın Phoenix Suns'a 118-116 yenildiği maçta 32 dakika süre alıp, 15 sayı (4/14 şut isabeti), 5 ribaund, 4 asist ve 7 top kaybı ile oynadıktan sonra basına yaptığı açıklamada şu şekilde konuştu:

"İyi tarafı, vücudumun dayanıp dayanamayacağını düşünmeden sahaya çıkıp rekabet edebilmekti. Kendimi çok iyi hissettim. Maç ilerledikçe daha da iyi durumdaydım. Dizim beklediğimden daha iyiydi ve önümüzdeki birkaç maçta boyunca bana yardımcı olabilmesi adına, mevcut durumuna rağmen oynayıp dayanıklılığımı artırmak istedim."

34 yaşındaki George, LA Clippers'ta geçirdiği beş sezonun ardından geçtiğimiz yaz Philadelphia ile dört yıllığı 212 milyon dolarlık bir sözleşme imzalamıştı.

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