"76ers, bu yaz Jimmy Butler'a max. kontrat vermeye hazır" iddiası

Philadelphia 76ers ekibinin, Miami Heat'in yıldızı Jimmy Butler'a, "Heat'ten takasını istemesi durumunda" tam bir maksimum uzatma kontratı teklifi sunacağı iddia edildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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'76ers, bu yaz Jimmy Butler'a max. kontrat vermeye hazır' iddiası
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29 Mayıs 2024 15:29
Philadelphia 76ers ekibinin, Miami Heat'in yıldızı Jimmy Butler'a, "Heat'ten takasını istemesi durumunda" tam bir maksimum uzatma kontratı teklifi sunacağı iddia edildi.

Philadelphia Inquirer'dan Keith Pompey'e göre Philadelphia, 34 yaşındaki Butler'ı takas edebilmesi durumunda, kendisine maksimum uzatma teklifinde bulunmaya kararlı:

"Sixers, serbest oyuncu döneminde Paul George'la sözleşme imzalayamazsa kendisini yedek opsiyon olarak görüyor. Kaynaklara göre Sixers, işler yolunda giderse ve Butler Miami'den ayrılmak isterse, kendisine maksimum maaş uzatması vermeye hazır."

34 yaşındaki Butler, 2019'da takıma katılmasından bu yana Heat ekibinin önderliğini üstlenmiş, ancak birden fazla başarısız playoff maratonunun ardından ayrılabileceğine dair bazı spekülasyonlar ortaya atılmıştı.

Daha önce de 76ers forması giymiş olan Jimmy, 2018-19 sezonunda takımla 55 maça çıkmış ve maç başına %46 şut isabetiyle 18,2 sayı, 5,3 ribaund ve 4,0 asist ortalamalarıyla Joel Embiid'in ardından takımın en iyi ikinci oyuncusu olmuştu.

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