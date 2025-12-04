Premier Lig'in 14. haftasında Aston Villa, deplasmanda Brighton'a konuk oldu.



American Express Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi maçta 2-0 geriye düşen Aston Villa, 4-3 kazandı.



Aston Villa'ya karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 37 ile 45+7. dakikalarda Ollie Watkins, 60. dakikada Amadou Onana ve 78. dakikada Donyell Malen kaydetti.



Ev sahibi Brighton'un gollerini 9 ile 83. dakikalarda Jan Paul van Hecke ve 29. dakikada Pau Torres kendi kalesine attı.



Brighton'da milli oyuncu Ferdi Kadıoğlu, ilk 11 başladığı mücadelede 67 dakika oyunda kaldı.



Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini 4 maça yükselten Aston Villa, 27 puanla 3. sırada yer aldı. Brighton ise 22 puanla 7. sırada konumlandı.



Premier Lig'de gelecek hafta Aston Villa, sahasında lider Arsenal'i konuk edecek. Brighton, West Ham'ı ağırlayacak.