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6 Ocak Çarşamba günü hem Süper Lig'de, hem de Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Denizlispor sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Hafta sonu zorlu Sivas deplasmanında son dakikada bulduğu golle 1 puanla dönmeyi başaran Yeşil-Siyahlılar, ligde alt sıralardan uzak kalabilmek adına direkt rakibi diyebileceğimiz Kayserispor ile çok zor bir maç oynayacak. Kayseri cephesinde kötü gidiş bir türlü durdurulamıyor ve yine çareyi hoca değişikliğinde buldular. Samet Aybaba ile yollarını ayıran Sarı-Kırmızılılar, yeni hocası ile çıkacağı ilk maçta puan peşinde olacak. Ben iki takım adına da zorlu ve kontrollü bir maç bekliyorum. Bu sebeple de size 2,5 Alt seçimini önereceğim.: Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Hafta sonu İstanbul deplasmanında Karagümrük karşısında belki de sezonun en iyi futbollarından birisini oynayan Trabzonspor, rakibini mağlup ederek çok haklı bir galibiyet aldı. Bu galibiyet ile biraz nefes alan Abdullah AVcı ve öğrencileri bence gün geçtikçe daha iyiye gidiyor. Eğer ilk yarıda kalan maçları başarı ile atlatırlarsa ligde ilk 5 için ciddi iddialarını koruyacaklar. Göztepe ise 19 puan ile 11. sırada ve kendisini daha üst sıralara atabilmeyi hedefliyor. Ancak ben Trabzon'un bu ivme ile hata yapacağını sanmıyorum.1 seçimi iyi gözüküyor.Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Lige çok kötü başlayan ve hiçbir ışık vermeyen G.Birliği, Mustafa Kaplan ile adeta hayata döndü ve arka arkaya aldığı puanlarla hem büyük moral kazandı hem de alt sıralarda biraz da olsa nefes aldı. Bu gidişatlarını istikrarlı şekilde sürdürürlerse daha da yukarılara çıkabilirler. Tabi bunun için bu tarz maçlarda mutlaka varlık göstermeleri gerekiyor. Hatayspor ise ligin yükselen yıldızlarından birisi diyebiliriz. Hem iyi futbol oynuyorlar hem de çok iyi puanlar topladılar. Açıkçası ilk yarının kalan haftalarında toplayacakları puanla onlar adına yeni hedefleri de beraberinde getirebilir. Ben Ankara'da deplasman ekibinin sahadan puanla döneceğini düşünüyorum. 02 çifte şans seçimi ideal tercih olur.Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Erzurum ile karşı karşıya gelecek. Geçen sezonun şampiyonu olarak başladığı lige yeniden zirve hayali ile başladığı sezonda büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Haftalardır maç kazanamayan Okan Hoca ve öğrencileri kendileri adına çok kritik dönemece girdiler. Mutlaka toparlanmalı ve saha içi sorunlarını çözmek zorundalar. Erzurum ise Mesut Bakkal ile biraz nefes aldı ve 2 maçta 4 puan alarak kendine geldi. Bu deplasmandan puan alırlarsa moral olarak da üst seviyeye çıkacaklar. Ancak ben yaralı Başakşehir'in bu maçta patlama yapabileceğine inanıyorum ve kazanacaklarını düşünüyorum. 1 seçimi ideal tercih olacaktır.Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Karagümrük ile karşı karşıya gelecek. Geçen hafta aldığı 6-0'lık Hatay mağlubiyeti sonrası ciddi şekilde eleştirilen Antalyaspor, Cumartesi akşamı G.Saray karşısında çok kritik 1 puan aldı ve biraz olsun nefeslendi. Elbette Ersun Yanal, maç içerisindeki stratejisi ile ciddi eleştiri aldı ama bence kendileri adına çok ihtiyaçları olan 1 puan ve öz güven kazandılar. Karagümrük karşısına daha moralli çıkacaklar. İstanbul ekibi ise Trabzonspor karşısında iç iyi sinyaller vermedi. Bence biraz rehavet yaşıyorlar ve acil toparlanmaları gerekiyor. Zorlu maçta kısır bir oyun ve skor bekliyorum. 3,5 Alt seçimi net tercih olur.Süper Lig'de 17. hafta mücadelesinde Beşiktaş sahasında Rizespor ile karşı karşıya gelecek. Lig başlangıcında oldukça sıkıntılı görüntüler veren ve şampiyonluk için hiç şans verilmeyen Beşiktaş, arka arkaya aldığı galibiyetler sonrasında liderlik koltuğuna kadar yükseldi. Kara Kartal için bundan sonrası artık bence çok daha zor olacak. Zirvede kalmak adına çok ciddi çaba sarfetmeleri gerekiyor. Kayseri deplasmanında son dakikada galip gelen Sergen Hoca ve öğrencileri evinde Rize karşısında kazanıp koltuğunu pekiştirmek istiyor. Ben açıkçası Rize'nin puanlar toplamasına rağmen saha içi ciddi sıkıntıları olduğunu düşünüyorum. Beşiktaş kazanıp yoluna devam edecektir.İtalya Ligi'nde Crotone ile Roma karşı karşıya gelecek. Ligin zayıf takımı Crotone hafta sonu Inter'e deplasmanda 6-2'lik skorla mağlup oldu. 9 puanla ligin son sırasında yer alan Crotone'nin işi gerçekten kolay değil ve Inter mağlubiyetinin ardından bu kez puan alabilmek adına daha sert bir savunma yapacaklardır. Ancak Milan ile Juventus'un karşılaşacağı günde Roma kazanmak istiyor ve böylesine zayıf rakibi karşısında hata yapmayacaklardır. İlk yarı ve maç sonu Roma galibiyetini rahatlıkla kuponlarda değerlendirebiliriz.İtalya Ligi'nde Milan ile Juventus karşı karşıya gelecek. Milan maça 37 puanla çıkacak. Bir maçı eksik olan Juventus'un ise 27 puanı bulunuyor. Juventus bu maçı ve eksik maçını kazanması halinde fark 4'e düşecek. Ancak harika bir sezon geçiren Milan'ı yenmek öyle kolay değil, üstelik Juventus'un Andrea Pirlo dönemindeki futbolu da pek mükemmel değil. Milan'da Zlatan Ibrahimovic'in olmaması büyük dezavantaj ama Hakan Çalhanoğlu önderliğinde ellerinden gelenin fazlasını yapacaklardır. Sadece Cristiano Ronaldo'yu durdurmaları gerekiyor. İtalya'da zirveyi yakından ilgilendiren bu maçta karşılıklı gol var tercihini işaretleyebiliriz.İngiltere Lig Kupası Yarı Final maçında Manchester United ile Manchester City klarşı karşıya gelecek. Aralık ayının 12'sinde karşılaşan iki ezeli rakibin mücadelesi 0-0 berabere bitmişti. Ancak bu kez finalde Tottenham'ın rakibi olmak isteyen iki takımın mücadelesi gollü olacaktır. Çünkü erken bir gol maçta tüm planları bozacak. Bu arada bir önceki turda Manchester City, Arsenal'i 4-1 ile geçmiş, Manchester United ise Everton'ı son dakika golleriyle 2-0'la elemişti. Şimdi final için agresif olacak ezeli rakiplerin düellosunda 2,5 Üst bizlere kazandıracaktır.İspanya Ligi'nde Athletic Bilbao ile Barcelona karşı karşıya gelecek. Barcelona zirveyle arasındaki farkı kapatabilmek adına her maçını kazanmak zorunda fakat bu sezon kötü durumdalar. Eski günlerini arayan Barcelona özellikle deplasmanlarda büyük sıkıntılar yaşıyorlar. Ve bu hafta son 2 deplasman maçında galip gelemedikleri Athletic Bilbao'ya konuk olacaklar. Orta sıralarda yer alan ve daha yukarısını hedefleyen Athletic Bilbao, Barcelona'ya her zaman sıkıntılar yaratan ve ters gelen bir ekip. Bu maçta da kolay geçmeyecektir. İki takımın son 7 resmi maçında 2,5 Alt bahisi çıktı ve bu kez de bizi pek fazla gol beklemiyor. 2,5 Alt ve 3,5 Alt tercihlerini kuponlarda düşünebiliriz. Ayrıca iki takım arasındaki son 4 resmi maçta ilk yarılar 0-0 bitti ve bu kez de ilk yarıda dengenin bozulması kolay gözükmüyor.İtalya Serie A'nın 16'ncı haftasında zirveyi takibini sürdüren Inter, deplasmanda Sampdoria'nın konuğu olacak. Konuk ekip, son olarak sahasında Crotone'yi 6 golle geçti. Ligde son 8 maçın tamamını kazandılar. Lukaku, önderliğinde oldukça iyi gidiyorlar. Sampdoria ise Sassuolo'nun ardından deplasmanda Roma'ya mağlup oldu. Şimdilik orta sıralarda yerlerini koruyorlar. Inter, içerde dışarda iyi oynayarak kazanıyor. Sampdoria sallantıda. Milan-Juventus maçının olduğu haftada Inter hata yapmaz.İtalya Serie A'nın 16'ncı haftasında Lazio sahasında Fiorentina'yı konuk edecek. İki takımda bu sene iyi değil. Fiorentina 15 maçta sadece 3 kere kazanabildi. Son 7 lig maçındaki tek galibiyetlerini Juvetus deplasmanında aldılar. Lazio ise son 5 maçında sadece 1 kere kazanabildi. Savunma anlamında sıkıntı yaşıyorlar. 15 maçın 12'sinde kalelerini gole kapatamadılar. Şampiyonlar Ligi'nde bir üst tura yükseldiler ancak ligde işler istediği gibi gitmiyor. Fiorentina'yı birkaç kez izleme fırsatı buldum. Oyun olarak çok beğenmedim. Lazio'dan da usta isimlerinin önderliğinde bir atak bekliyorum. Lazio galibiyeti için açılan oran gayet iyi. Riske değer. Önerim ev sahibi ekip galibiyeti olacak.İtalya Serie'da Napoli sahasında düşme potasındaki Spezia'yı konuk edecek. Ev sahibi ekip, 3 maçlık 3 puan hasretini farklı Cagliari galibiyetiyle sonlandırdı. Deplasmanda 4-1 galip geldiler. Spezia ise son 7 maçından sadece 2 puan çıkarabildi. Toplamda da sadece 2 galibiyet alabildiler. Kalite olarak ligin biraz altında kaldıklarını düşünüyorum. Son haftaya kadar gollü maçlara imza atıyorlardı. Napoli üst sıraları yakalamak için bir seri yakalamalı. İç sahada Spezia gibi bir rakibe karşı hata yapmazlar. Napoli galibiyetinin yanına; 2.5 üstü ve 3.5 üstü seçenekleri de eklenebilir.Fransa Ligue 1'in 18'inci haftasında Lille sahasında Angers'i konuk edecek. Ev sahibi ekip, ligde averajla 2'nci sırada yer alıyor. Ligde bu sezon sadece 1 kere kaybettiler, bunun yanında iç sahada oldukça etkili bir görüntü çizdiler. Evlerindeki 9 maçın 6'sını kazanıp, 3'üde berabere kaldılar. İç sahada maç kaybetmeyen iki takımdan biriler. Angers ise orta sıralarda. Onlar da son 6 maçlarında sadece 1 kere yenildiler. Son olarak ligin iyi takımlarından Marsilya'yı iç sahada mağlup etmeyi başardılar. Angers, iyi gidişini sürdürmesi halinde Avrupa potasına girebilir. Çok kolay teslim olmayacaklardır. Lille iç sahada kazansa da çok kolay olmaz. Ancak banko kuponlar Lille yer bulabilir. Bu arada koronavirüse yakalanan Yusuf Yazıcı karşılaşmada forma giyemeyecek.Fransa Ligue 1'de 18'inci hafta Saint Etienne'nin Paris Saint Germain'i konuk edeceği karşılaşma ile sona erecek. Ev sahibi St. Etienne bu sezon, geçen yılların oldukça gerisinde. 17 maç sonunda sadece 18 puan aldılar. Son 6 maçta kaybetmeseler de bu aralıkta sadece 1 kere galip gelebildiler. PSG, ise Lille beraberliğinin ardından iç sahada Strasbourg'u kolay geçti. Mauricio Pochettino ile yola devam etme kararı alan PSG maçın favorisi ancak, açılan oran bu riske değer mi, emin değilim. St. Etienne de gol yollarındaki sıkıntısını aşmaya başladı. Oranı bir tık daha yükseltmek adına önerim 2.5 üstü olacak.Fransa Ligue 1'in 18'inci haftasında lider Lyon sahasında Lens'i konuk edecek. Lens, bu sezon yükseldiği ligde oldukça başarılı oldu. Şu anda 7'nci sıradalar ve Avrupa kupaları yarışı veriyorlar. Sezon başında böyle bir performansı onlardan kimse beklemiyordu. Lyon ise son 10 maçında 8 galibiyet aldı, PSG maçı haricinde de gollü kazandılar. İç sahada Lille birlikte maç kaybetmeye iki takımdan biriler. Lens bu sezonun flaş takımı olabilir, ama Lyon'a güçleri yetmez.