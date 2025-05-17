50 bin aslan, tek bir hayal: 5. yıldız!

Trendyol Süper Lig'de 36. Haftada 18 Mayıs Cuma akşamı Kayserispor'u ağırlayacak olan Galatasaray, şampiyonluk turu atmaya hazırlanıyor.



Lig tarihindeki 25. şampiyonluk ve 5. yıldız için artık geri sayıma geçen Cimbom'a şampiyonluk için 1 puan yetiyor.



Bu doğrultuda Galatasaray'da tüm taraftarlar kenetlenerek RAMS Park'taki tarihi 90 dakikaya odaklandı.



Daha önce 2014-15 sezonunda da 4. yıldızı kendi sahasında kutlayan Aslan, benzer bir hazırlık içerisinde. Sarı-kırmızılı kulübün sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı çağrıda, "RAMS Park'ta 50 bin Aslan" vurgusu göze çarpıyor.



Tek bir koltuğun bile boş kalmamasını isteyen Galatasaray yönetimi üst üste 3. lig şampiyonluğunu bekliyor.



Bu kapsamda taraftarların oluşturacağı atmosferin büyük önem taşıdığı düşünülüyor. Cimbom'da esas kutlamaların ise ligin son haftasında RAMS Park'ta oynanacak Başakşehir maçından sonra olacağı vurgulandı.



YİNE KAYSERİ



Sarı-kırmızılılar, ikinci kez bir şampiyonluk maçına Kayserispor karşısında çıkıyor. 2005-06'da da kazanılan lig şampiyonluğunda Ali Sami Yen Stadı'nda Kayserispor'u 3-0 yenerek tur atılmıştı.



