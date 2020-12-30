30 Aralık Çarşamba günü İspanya ve İngiltere'de oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...İngiltere Premier Lig'de Newcastle ile Liverpool karşı karşıya gelecek. Ligde 3 haftadır kazanamayan Newcastle, bu hafta da lider Liverpool'u ağırlayacak. Üstelik Liverpool, West Bromwich Albion'a takılmanın ardından bu maça daha yüksek kazanma arzusuyla çıkacak. Açıkçası Newcastle'ın bu maçta tek yapabileceği şey, iyi bir takım savunmasıyla maçtan en azından beraberlik çıkarabilmek olacak. Newcastle ile oynadığı son 5 lig maçını kazanan Liverpool'un yine sonuca ulaşacağını düşünüyorum. Oran yükseltmek için ilk yarı Liverpool'u değerlendirebiliriz. Liverpool'un Newcastle ile oynadığı son 5 maçın 4'ünde ilk yarıları önde bitirdiğini de belirtmek isterim.Darlow; Manquillo, Fernandez, Schar, Clark, Lewis; Ritchie, Longstaff, Hayden, Joelinton; WilsonAlisson; Alexander-Arnold, Phillips, Fabinho, Robertson; Oxlade-Chamberlain, Henderson, Wijnaldum; Salah, Firmino, ManeLa Liga'da lider Atletico Madrid sahasında Getafe ile karşı karşıya gelecek. Bu sezona çok iyi ve formda başlayan Atletico Madrid liderlik koltuğunda sağlam şekilde oturmaya devam ediyor. Simeone ve öğrencileri daha önce yaşadıkları şampiyonluk duygusunu tekrar tatmak adına bence iyi bir ortama sahipler. Özellikle de Barcelona ve Real'in çok formda olmadığı bu dönemlerde bence Atletico kesinlikle fırsatları değerlendirmeli düşüncesindeyim. Getafe ise daha üst sıralarda yer alması gereken bir kadroya sahip ama onlar da sezona iyi başlamadı. Ben ev sahibi ekibin rakibi karşısında 3 puana ulaşacağını düşünüyorum.Oblak; Savic, Felipe, Hermoso; Vrsaljko, Koke, Llorente, Carrasco; Correa, Suarez, FelixYanez; Dakonam, Etxeita, Rodriguez, Olivera; Maksimovic, Arambarri, Timor; Hernandez, Unal, CucurellaLa Liga'da Eibar sahasında dev rakibi Real Madrid ile karşı karşıya gelecek. Sezona iyi başlamayan Real Madrid özellikle son 1 ayda oynadığı futbol ve aldığı sonuçlarla ciddi şekilde toparlandı ve hem Devler Ligi'nde sürprize izin vermedi hem de ligde lider ile aynı puana gelmeyi başardı. Tabi ki maç fazlası var Real'in ama yine de iyi toparladılar. Zidane ile birlikte tekrar şampiyon olmak ve bir kez daha damga vurmak istiyorlar. Elche için vasatın altında performanslar sergiliyor diyebiliriz. Bence Real karşısında da fazla şansları yok. 2 seçimi ideal tercih olacaktır.Badia; Barragan, Verdu, Calvo, Josema; Guti, Marcone, Morente; Fidel, Boye, JosanCourtois; Carvajal, Varane, Ramos, Mendy; Modric, Casemiro, Kroos; Vazquez, Benzema, Viniciusİngiltere Premier Lig'in 16'ncı haftasında Tottenham sahasında Fulham'ı konuk edecek. Ev sahibi ekip, ligde iyi bir performans yakalamış ve üst sıralara tutunmuştu. Ancak son 4 haftada alınan 2 puan onları bir anda 7'nci sıraya kadar indirdi. Mourinho ve öğrencileri son olarak Wolves deplasmanından 1 puanla döndüler. Fulham ise 5 maçtır galibiyete hasret. Bunun yanında son 4 maçlarında da sahadan 1'er puanla ayrılmış durumdalar. 15 maçta topladıkları 11 puanla düşme hattında yer alıyorlar. Tottenham'da Lo Celso yok, Bale'nin ise durumu belirsiz. Fulham'da da Tete'nin durumu maç saatinde belli olacak. Tottenham iç sahada galibiyet hasretine son verir.Lloris; Aurier, Alderweireld, Rodon, Reguilon; Hojbjerg, Ndombele; Bergwijn, Alli, Son; KaneAreola; Aina, Andersen, Adarabioyo; Cordova-Reid, Lemina, Anguissa, Loftus-Cheek, Robinson; Lookman, Mitrovicİspanya LaLiga'nın 16'ncı haftasında Celta Vigo sahasında Huesca'yı konuk edecek. Celta Vigo'da kötü günler geride kaldı. Çıktıkları son 5 maçta 13 puan topladılar. Öncesinde oynadıkları 10 maçta topladıkları puan ise sadece 5'ti. Huesca ise lig sonuncusu. 15 maçta 12 puan alabildiler. İspanya'da deplasmanda maç kazanamayan tek takım konumundalar. Celta Vigo'da bu maç öncesinde Junca'nın sakatlığı bulunuyor. Huesca'da ise Maffeo ve Ramirez sakat. Ayrıca İnsua da cezası nedeniyle yok. Huesca bu sene ligde biraz zayıf kaldı. Celta Vigo'da kaybetmeme serisi devam eder.Blanco; Mallo, Araujo, Murillo, Olaza; Beltran, Suarez, Tapia, Nolito; Aspaz, MendezFernandez; Lopez, Pulido, Siovas, Galan; Rico, Mosquera; Ferreiro, Garcia, Ontiveros; Rafa Mir