3. Lig 3. Grup'ta son görünüm

3. Lig 3. Grup'ta Küçükçekmece Sinopspor liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; Twitter
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3. Lig 3. Grup'ta son görünüm
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04 Kasım 2024 21:16
Son güncelleme 04 Kasım 2024 21:24
Nesine 3. Lig 3. Grup'ta 9. hafta oynanan tek maçla sona erdi.

Haftanın kapanış müsabakasında Osmaniyespor FK, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Küçükçekmece Sinopspor, grupta liderliğini sürdürdü.

Grupta 9. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

  O G B M A Y AV P
1.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ 9 6 2 1 18 7 11 20
2.52 ORDUSPOR FK 9 5 2 2 11 6 5 17
3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR 9 5 2 2 15 12 3 17
4.ÇORLU SPOR 1947 9 5 1 3 10 6 4 16
5.ALİAĞA FUTBOL 9 3 6 0 12 3 9 15
6.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ 9 4 1 4 12 9 3 13
7.1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR KULÜBÜ 9 4 1 4 12 12 0 13
8.KARABÜK İDMANYURDU SPOR 9 3 4 2 9 9 0 13
9.ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ 9 3 3 3 6 9 -3 12
10.PAZARSPOR 9 2 5 2 10 6 4 11
11.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ 9 2 4 3 7 8 -1 10
12.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR 9 2 4 3 9 12 -3 10
13.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ 9 2 3 4 12 14 -2 9
14.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR 9 2 3 4 8 16 -8 9
15.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR 9 1 2 6 6 15 -9 5
16.VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR 9 0 3 6 1 14 -13 3
 
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