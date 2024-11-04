3. Lig 3. Grup'ta son görünüm

Nesine 3. Lig 3. Grup'ta 9. hafta oynanan tek maçla sona erdi.
Haftanın kapanış müsabakasında Osmaniyespor FK, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Küçükçekmece Sinopspor, grupta liderliğini sürdürdü.
Grupta 9. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
Haftanın kapanış müsabakasında Osmaniyespor FK, Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor'u deplasmanda 2-0 mağlup etti. Küçükçekmece Sinopspor, grupta liderliğini sürdürdü.
Grupta 9. hafta maçlarının tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR KULÜBÜ
|9
|6
|2
|1
|18
|7
|11
|20
|2.52 ORDUSPOR FK
|9
|5
|2
|2
|11
|6
|5
|17
|3.AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR
|9
|5
|2
|2
|15
|12
|3
|17
|4.ÇORLU SPOR 1947
|9
|5
|1
|3
|10
|6
|4
|16
|5.ALİAĞA FUTBOL
|9
|3
|6
|0
|12
|3
|9
|15
|6.OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ
|9
|4
|1
|4
|12
|9
|3
|13
|7.1923 MUSTAFAKEMALPAŞA SPOR KULÜBÜ
|9
|4
|1
|4
|12
|12
|0
|13
|8.KARABÜK İDMANYURDU SPOR
|9
|3
|4
|2
|9
|9
|0
|13
|9.ÇANKAYA SPOR KULÜBÜ
|9
|3
|3
|3
|6
|9
|-3
|12
|10.PAZARSPOR
|9
|2
|5
|2
|10
|6
|4
|11
|11.10 NUMARA SPORTİF EFELER 09 SPOR FUTBOL KULÜBÜ
|9
|2
|4
|3
|7
|8
|-1
|10
|12.BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR
|9
|2
|4
|3
|9
|12
|-3
|10
|13.ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ
|9
|2
|3
|4
|12
|14
|-2
|9
|14.YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR
|9
|2
|3
|4
|8
|16
|-8
|9
|15.YAPALI İNŞAAT 1922 KONYASPOR
|9
|1
|2
|6
|6
|15
|-9
|5
|16.VİRANŞEHİR BELEDİYE SPOR
|9
|0
|3
|6
|1
|14
|-13
|3