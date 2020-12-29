29 Aralık Salı günü Süper Lig, İspanya ve İngiltere'de oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 15. hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Ersun Yanal ile beraber yeni umutlara yelken açan ve iyi de başlayan Antalyaspor hafta içi Rize deplasmanında kritik bir mağlubiyet aldı. Eğer kazanabilselerdi bence çok başka hedeflere gidebilirlerdi. Hatayspor ise Trabzon karşısında çok iyi oynamasına rağmen sahadan çok şanssız şekilde puansız ayrıldı. Açıkçası iki takım için de kırılgan ama sert bir maç olacağını düşünüyorum. Genel olarak futbol tarzları birbirine yakın olan bu ekiplerin mücadelesinde bol gol beklediğimi söyleyebilirim. Üst seçimi ideal tercih olacaktır.Boffin, Ersan, Naldo, Kudriashov, Fredy, Mert, Hakan, Nuri, Sam, Podolski, OrgillMunir, Katranis, Renan, Billong, Popov, Rayane, Riberio, Akintola, Traore, Boupendza, DioufLa Liga'da Sevilla sahasında Villareal ile karşı karşıya gelecek. Bu sezon İspanya'da kesinlikle zirve için net favori yok ve şu anki görüntü ile sanki 3-4 takım kesinlikle yarışın içerisinde kalacakmış gibi duruyor. İşte bu takımlar arasında yer almayı hedefleyen bu iki ekip de puan olarak geride kalmama adına çok önemli bir maça çıkacaklar. Hem Sevilla hem de Villareal sezona iyi giriş yaptılar. Açıkçası bu formu sürdürürlerse bence ilk 6'yı netleştirirler ancak hedef daha yukarısı ise performansları biraz daha artmalı. Ben zorlu maç için iki takımın da gol bulabileceği bir maç bekliyorum. KG Var seçimi ideal duruyor.Bounou; Navas, Kounde, Carlos, Acuna; Rakitic, Torres, Jordan; Ocampos, En-Nesyri, SusoAsenjo; Pena, Albiol, Torres, Estupinan; Trigueros, Foyth, Parejo; G Moreno, Nuno, GomezLa Liga'da Barcelona sahasında Eibar ile karşı karşıya gelecek. Bu sezona çok iyi başlayamayan ve alışılmışın dışında şu anda ilk 4 içerisinde dahi kendisine yer bulamamış olan Barcelona, yavaş yavaş yukarılara doğru tırmansa da halen daha lider Atl.Madrid'in 8 puan gerisinde yer alıyor. Fazlasıyla puan kaybeden Katalanlar artık kesinlikle hata yapmamalı. Eğer bu tarz maçlarda da sürprize izin verirlerse hiç şansları kalmayacak. Ben Nou Camp'ta kazanmalarını bekliyorum. 1 seçimi ideal duruyor. Oran arttırmak için ilk yarı 1 seçeneğini de değerlendirebilirsiniz.Ter Stegen; Dest, Araujo, Lenglet, Junior; Busquets, De Jong; Pedri, Coutinho, Griezmann; BraithwaiteDmitrovic; Pozo, Burgos, Bigas, Arbilla; Leon, Edu, Diop, Gil; Kike, Quiqueİngiltere Premier Lig'de West Bromwich Albion ile Leeds United karşı karşıya gelecek. Slaven Bilic'in ardından Sam Allardyce ile yoluna devam etme kararı alan West Bromwich, Liverpool deplasmanında savunmaya 'otobüsü' park ederek 1 puan almayı başardı. Leeds United ise Burnley'i tek golle geçti. 8 puanlı West Bromwich, dipten kurtulabilmesi için bu tip maçları kazanmak zorunda. Marcelo Bielsa'nın ise felsefesi rakip kim olursa olsun sonuç almak. Özellikle West Bromwich için kritik maçta iki takım da goller bulacaktır. Karşılıklı gol var tercihini kuponlarda değerlendirebiliriz.Johnstone; Furlong, Ajayi, O'Shea, Gibbs; Sawyers; Phillips, Gallagher, Pereira, Diangana; GrantMeslier; Dallas, Ayling, Struijk, Alioski; Phillips; Raphinha, Klich, Rodrigo, Harrison; Bamfordİngiltere Premier Lig'de Manchester United ile Wolverhampton karşı karşıya gelecek. Manchester United, Leicester City deplasmanından 2-2 ile çıktı ama Ole Gunnar Solskjaer'in ekibi, oyun ve form olarak ivme yakaladı. Wolverhampton, Chelsea'yi yendikten sonra Burnley'e kaybetti, Tottenham ile de berabere kaldı. Son maçlarda gelen beraberliklerin ardından hem Manchester United hem de Wolverhampton kazanmak için mücadele edecek. İki takım arasındaki son 2 lig maçı berabere bitti ama bu kez beraberlik kimsenin işine gelmez. Karşılıklı gollerin olacağı maç için taraf bahisi riskini almanın doğru olmadığını düşünüyorum.De Gea; Tuanzebe, Maguire, Bailly, Telles; Fred, McTominay; Greenwood, Fernandes, Rashford; CavaniPatricio; Semedo, Coady, Saiss, Ait Nouri; Neves, Moutinho; Traore, Podence, Neto; Fabio SilvaPremier Lig'in 16'ncı haftasında Southampton sahasında West Ham'ı konuk edecek. İki takımda 3 maçtır kazanamıyor. Ev sahibi ekip, son olarak Fulham deplasmanından 1 puanla döndü. West Ham da aynı şekilde sahasında Brighton ile 2-2 berabere kaldı. İki takımda şimdilik orta sıralarda yer alıyor ancak üst taraftan çok fazla kopmadılar. İki takım arasında oynanan karşılaşmalarda West Ham'ın üstünlüğü bulunuyor. Konuk ekip son 5 maçta rakibini içerde, dışarda mağlup etmeyi başarmış. Ancak bu sezon Southampton'u beğeniyorum. Galibiyete yakın taraf ev sahibi ekip. Banko kuponlara önerim 01ç.McCarthy; Walker-Peters, Stephens, Bednarek, Bertrand; Walcott, Ward-Prowse, Romeu, Djenepo; Adams, LongFabianski; Coufal, Ogbonna, Balbuena, Cresswell, Johnson; Bowen, Rice, Soucek, Fornals; HallerPremier Lig'in 16'ncı haftasında alt sıraları yakından ilgilendiren karşılaşmada Burnley sahasında Sheffield United'ı ağırlayacak. Konuk ekip, bu sezon 15 maçta sadece 2 puan alabildi. Ligin başında havlu atmış gibi duruyorlar. Son olarak sahalarında Everton'a kaybettiler. Burnley ise iç sahada oynadığı son 3 maçında yenilmedi. Genel olarak da 4 maçlık bir kaybetmeme serileri vardı ancak bunu Leeds deplasmanında yitirdiler. Bu maç öncesinde ev sahibi ekipte eksik yok. Sheffield'da Berge, O'Connell ve Bryan sakat. Lundstram ise cezalı durumda. Ev sahibi ekip yüksek oranlarda değerlendirilmeli.Pope; Lowton, Tarkowski, Mee, Taylor; Brady, Westwood, Brownhill, McNeil; Barnes, WoodRamsdale; Basham, Egan, Robinson; Baldock, Osborn, Ampadu, Fleck, Lowe; McGoldrick, McBurniePremier Lig'de zor günler geçiren Arsenal Brighton deplasmanına konuk olacak. Konuk ekip, Chelsea galibiyetiyle bir nefes alabildi. Öncesinde oynadıkları son 4 maçta sadece 1 puan alabilmişlerdi. Takımdaki gidişat kötü. Teknik direktör Arteta'nın ismi her gün daha da fazla tartışılır hale geliyor. Ev sahibi ekip ise son 3 maçında sahadan 1'er puanla ayrıldı. Bunun yanında son 10 maçta sadece 1 kere kazanabildiler. Aralık ayında galibiyetleri yok. Bu sezon herkes Arsenal karşısında bir şansa sahip. Brighton'da Lallana ve Lamptey sakat. Konuk ekipte de Partey ve Luiz'in sakatlıkları var. Arsenal akan oyunda gol bulmakta sorun yaşıyor. Goller genelde duran top üzerinden. Karşılıklı gol var denenebilir.Sanchez; Webster, Dunk, Burn; Veltman, Bissouma, Propper, March; Maupay, Trossard; WelbeckLeno; Bellerin, Holding, Mari, Tierney; Xhaka, Ceballos; Pepe, Smith Rowe, Aubameyang; Lacazette