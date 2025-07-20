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25 milyon euro'ya Denzel Dumfries!

Denzel Dumfries'in Inter ile sözleşmesinde 31 Temmuz'a kadar geçerli 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.

calendar 20 Temmuz 2025 15:17
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
25 milyon euro'ya Denzel Dumfries!
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Inter forması giyen Denzel Dumfries, 31 Temmuz'a kadar 25 milyon euro bedelle transfer edilebilir.

Tuttosport'ta yer alan habere göre, Hollandalı sağ bekin, Inter ile sözleşmesinde 31 Temmuz'a kadar geçerli 25 milyon euro'luk serbest kalma maddesi yer alıyor.

PEŞİNDEKİ TAKIMLAR

Hollandalı futbolcu ile Barcelona, Newcastle United ve Aston Villa ilgileniyor.

INTER'DEKİ AÇIKLAMA


Inter'in sportif direktörü Piero Ausilio, 29 yaşındaki futbolcu için bu serbest kalma maddesini onayladı. Ausilio, Dumfries için adı geçen takımlarla ilgili olarak basına yaptığı açıklamada, "Dumfries için Barcelona'dan herhangi bir talep gelmedi, hiçbir şey olmadı. Bu maddenin olduğu doğru. Bu maddenin sizi bizden daha çok korkuttuğunu garanti edebilirim. Sakiniz ve Dumfries de burada kalmaktan mutlu." diye konuştu.

PİYASA DEĞERİ, SÖZLEŞMESİ

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen Hollandalı futbolcunun kulübü Inter ile mevcut sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.

Inter'de geride kalan sezonda 47 maçta süre bulan 29 yaşındaki Dumfries, 11 gol attı ve 6 asist yaptı.

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