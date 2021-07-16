2030 Dünya Kupası için rekabet başladı!

2030 Dünya Kupası adaylık süreci devam ederken Britanya ve İrlanda adaylığına rakip çıktı: Suudi Arabistan & İtalya...



The Athletic'te yer alan habere göre; ABD merkezli küresel danışmanlık firması Boston Consultancy Group'tan hizmet alan Suudi Arabistan, İtalya'dan gelen ortaklık teklifine sıcak yaklaştı. Suudi Arabistan ile İtalya arasında futbol dahil birçok alanda devam eden ortaklığın bu adaylıkla birlikte pekişeceği belirtildi.



Suudi Arabistan'ın sıcak bakmadığı öneriyse Afrika ve Asya ülkelerini birleştirecek 'MENA' (Ortadoğu ve Kuzey Afrika) teklifiydi. Mısır ve Fas'ın da katılacağı adaylığın teoride mükemmel olsa da bu iki ülkenin krizdeki ekonomileri, güvenlik sorunları ve büyük bir yatırıma ihtiyaç duymaları nedeniyle zor olduğu kaydedildi.



İTALYANLAR ORTAKLIĞA ÇOK SICAK



İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Gabriele Gravina da 2028 Avrupa Şampiyonası ve 2030 Dünya Kupası adaylığını düşündüğünü açıklamıştı.



İtalya, son 87 yılda dört büyük futbol turnuvasına ev sahipliği yaptı. 1990 Dünya Kupası'ndan bu yana stadyumlarını elden geçirmeyen İtalya'nın Suudi sponsorluğuyla birlikte stadyumlarını da yenileme imkanını elde etme fırsatına çok sıcak baktığı kaydedildi.



Suudi Arabistan'ın İtalya ortaklığıyla birlikte çeşitli muhalif kampanyaları da düşürmeyi hedefliyor. Suudi Arabistan'ın mutlak monarşiyle yönetilmesi, insan hakları ihlalleri, medya kısıtlamaları ve hoşgörü konusunda zayıf sicili olduğu belirtildi. 35 yaşındaki veliaht Prens Muhammed bin Salman kadınların araba kullanmasına izin verilmesi, çocuk evliliklerinin yasaklanması ve idam cezalarının azaltılması gibi birçok alanda reform başlatmış olsa da 2018'de muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi komplosuyla tüm olumlu algıyı dağıttı. Ayrıca, Suudi Arabistan'ın Yemen'in acımasız iç savaşına da katkı sağladığı belirtildi.



EN BÜYÜK ADAY BRİTANYA & İRLANDA



Tüm bunlarla birlikte Suudi Arabistan - İtalya ortaklığının en büyük rakibinin ise Britanya ve İrlanda ortaklığı olduğu kaydedildi.



İngiltere, Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya ile birlikte İrlanda Cumhuriyeti'nin yer aldığı 2030 Dünya Kupası adaylık başvurusu hala kazanmaya en yakın konumda...



İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın da EURO 2020 finalinden önce FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ile Downing Street'te ağırladığı ve adaylık ile ilgili iknaya çalıştığı da basına yansıdı.



İngiltere için en büyük sıkıntının EURO 2020 finali öncesi patlayan holiganizm ve final sonrası yaşayan ırkçılık olduğu ancak başarılı bir kampanyayla bu etkilerin silineceği vurgulandı.



2026'DAN İTİBAREN 48 ÜLKELİ DÜNYA KUPASI



2002 Dünya Kupası sonrası çok uluslu ortaklıklar FIFA tarafından desteklenmese de 2026 Dünya Kupası'yla birlikte 48 takımlı yeni organizasyon nedeniyle tüm adaylıklar çok uluslu oldu. Daha fazla stadyum, daha fazla maliyet ve daha fazla şehir gerektiğinden FIFA da çok uluslu ortaklıkları destekleme kararı aldı.



2026 Dünya Kupası'nı ABD, Meksika ve Kanada ev sahipliği yapacak.



2030 İÇİN KONUŞULAN ADAYLIKLAR



* Fas - Cezayir - Tunus ortaklığı



* Uruguay - Arjantin - Paraguay - Şili ortaklığı



* Romanya - Yunanistan - Bulgaristan - Sırbistan ortaklığı



* İngiltere - Kuzey İrlanda - İskoçya - Galler - İrlanda ortaklığı



* Kolombiya - Ekvador - Peru ortaklığı



* İspanya - Portekiz ortaklığı



