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2027'den sonra Napoli'ye pay yok

Galatasaray, kulüpler arası sözleşmeye imza atarak Napoli'ye gönderdi. Transfer kısa sürede resmiyet kazanacak. İtalyan basınına göre; anlaşmadaki 'sonraki satıştan yüzde 10 pay' maddesi, 2027 yılında sona erecek.

calendar 26 Temmuz 2025 10:54
2027'den sonra Napoli'ye pay yok
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Uzun süredir Victor Osimhen'in transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, yıldız oyuncusunu resmen kadrosuna katmaya çok yakın.

Sarı-Kırmızılılar, kulüpler arası kontrata imza atarak Napoli'ye gönderdi. İtalya ekibinin de bugün veya yarın sözleşmeyi onaylaması bekleniyor. Aslan, bu gelişmenin ardından Nijeryalı golcüsünü resmen açıklayacak. Galatasaray Yönetimi, 40 milyon euro peşinat ve 2 taksit halinde 35 milyon euro karşılığında Napoli ile el sıkıştı. Anlaşmada 5 milyon euroluk bonusların olduğu öğrenildi. Ayrıca Victor Osimhen, İtalya ekibi ile yapılan anlaşma gereği 2 yıl boyunca Çizme'ye dönemeyecek.

CEZA BEDELİ 30 MİLYON EURO


26 yaşındaki golcü 2027 yılına kadar İtalya takımlarından birine transfer olursa Napoli'ye 30 milyon euroluk ceza bedeli ödenecek. Öte yandan anlaşmada yer alan 'sonraki satıştan yüzde 10'luk pay' maddesinin de farklı bir detayı ortaya çıktı. II Mattino'nun haberine göre; Galatasaray, eğer 2 yıl içerisinde Osimhen'i satarsa Napoli'ye satıştan yüzde 10'luk bir pay verecek. Fakat bu süre aşılırsa, Çizme ekibine herhangi bir şekilde ekstra ödeme yapılmayacak. Konuyla ilgili yapılan haberde, "Bu anlaşma Napoli için büyük bir zafer oldu" ifadeleri kullanıldı.

BU YÜZDEN ZORLAŞTIRDILAR

5 Temmuz'da Victor Osimhen ile anlaşan Galatasaray, Napoli'nin inadını kırmak için yoğun çaba sarf etti. İtalyan basını, Başkan De Laurentiis'in şüpheci yaklaşımı nedeniyle görüşmelerin uzadığını yazdı. Galatasaray'ın, Nijeryalı futbolcuyu alarak 1 sezon sonra satmayı planlayabileceği ve bu nedenle Napoli'nin taksit konusunda 2'de ısrarcı olduğu belirtildi. Çünkü 5 taksitten oluşan bir ödeme planında Sarı-Kırmızılılar, oyuncuyu 1 yıl sonra satması durumunda İtalya ekibine daha az bir miktarda ödeme yapmış olacaktı. Bu ihtimali ortadan kaldırmak isteyen Napoli, 2 yıl süreyle hem 'sonraki satıştan pay', hem de 'İtalya'ya dönemez' maddelerinde ısrarcı oldu. 

 
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