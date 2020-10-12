2020 Þampiyonu Los Angeles Lakers oldu

LA Lakers, Miami Heat'i final serisinin 6. maçýnda 106-93 maðlup ederek seride durumu 4-2'ye getirdi ve þampiyonluða ulaþtý.5. maçý kazanan Miami Heat'in gardý maçýn baþýnda düþmüþ gibi görünse de direnmeye çalýþtý ancak Lakers, LeBron'un sayýlarýla karþýlaþmaya start verdi ve süper yýldýz maçý 28 sayý 14 ribaundi 10 asistle tamamlayarak günün yýldýzý oldu. Laers'ta Anthony Davis 19 sayý 15 ribaundluk rakam yakalarken Rajon Rondo da 19 sayý 4 ribaund 4 asist üretti.Miami cephesinde ise Bam Adebayo 25 sayý 19 ribaund ile takýmýný ayakta tutmaya çalýþýrken Jimmy Butler 12 sayý 7 ribaund 8 asistle oynadý.Los Anegles Lakerslý LeBron James öte yandan final serisinin MVP'si seçildi. 4 finaller ve 4 normal sezn MVP'si seçilen LeBron James, bu alanda Michael Jordan'a ait olan rekora ortak oldu.Lakers bu þampiyonlukla tarihinin 17. NBA þampiyonluðunu yaþamýþ oldu.