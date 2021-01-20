20 Ocak Çarşamba günü Türkiye'de ve Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Hatayspor sahasında Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Ligin en sürpriz takımlarından birisi olan ve istikrarlı şekilde yoluna emin adımlarla devam eden Hatay cephesinde alınan 31 puan sonrası kendisine ilk 5 içerisinde yer bulmanın heyecanı ve mutluluğu göze çarparken mevcut durumlarını korumak adına da her maça aynı konsantrasyonla hazırlanmaları gerekiyor. Malatyaspor da ligin iyi takımlarından birisi ve bence oynadıkları maçlar keyif veriyor. Ben Hatay'da da zevkli ve gollü bir meç bekliyorum. Üst seçimi kuponlardaki yerini alabilir.Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Rizespor sahasında Gaziantep ile karşı karşıya gelecek. Hafta sonu Malatya deplasmanında aldığı farklı mağlubiyet sonrasında Tomas ile yollarını ayıran Rizespor sahasında kendisi adına çok önemli bir maça çıkacak. Açıkçası sezon başından beri bir türlü futbol istikrarı yakalayamayan Rize adına bence kalan maçlarda işler hiç kolay olmayacak. Gaziantep ise Sumudica'nın ayrılmasının ardından istikrarlı futbolunu sürdürüyor ve 34 puanla ligde 3. sırada yer alıyorlar. Sa Pinto ile anlaşan Gaziantep FK'nın, Rize'de alabileceği 3 puan onları başka seviyeye taşıyabilir. Ben zorlu maçta alternatif seçimlere yönelmenizi ve 2-3 gol tercihini kuponlarına yazmanızı öneririm.Süper Lig'de 20. hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. Hafta sonu çok önemli derbi maçına çıkan ve ezeli rakibi Beşiktaş karşısında özellikle 10 kişi kaldıktan sonra teslim olan Sarı Kırmızılılar da zirve ile aradaki 5 puanlık fark biraz moralleri bozsa da şampiyonluk hedefi tam gaz devam ediyor. Fatih Terim ve öğrencileri yeni bir seri yakalayıp ne kadar iddialı olduğunu herkese göstermek istiyorlar. Denizlispor ise dar kadrosunun zorluğunu yaşamaya devam ederken ligin dibine demir atmış durumda. Ben bu zorlu deplasmanda da şansları olduğunu düşünmüyorum. 1 seçimi çok net duruyor.İngiltere Premier Lig'de Manchester City ile Aston Villa karşı karşıya gelecek. Aston Villa'da koronavirüse yakalanan futbolcu sayısı artınca, Tottenham ve Everton maçları ertelendi. Şimdi çıkışa geçen Manchester City'ye konuk olacakla. Aston Villa ligde Manchester City deplasmanında en son 2007 yılında kazandı. Bu hafta da şansları yok denebilecek kadar az. Son 5 lig maçını kazanan Manchester City'nin bir maçı eksik ve lider Manchester United'ın sadece 2 puan gerisindeler. Böylesine gümbür gümbür gelen bir Manchester City'nin evinde Aston Villa'ya karşı hata yapacağını düşünmüyorum. İlk yarı Manchester City kazanır tercihini işaretleyerek iyi bir tercih yapacağımızı düşünüyorum.İtalya Süper Kupası'nda Juventus ile Napoli karşı karşıya gelecek. Juventus geçen sezon İtalya Kupası'nı finalde penaltı vuruşları sonrası Napoli'ye kaptırdı. Bu kez Napoli ile Süper Kupa'da karşılaşacaklar. Üstelik geçen sene de Süper Kupa'yı Lazio'ya kaptırarak büyük üzüntü yaşamışlardı. Gennaro Gattuso yönetimindeki Napoli'nin Juventus'un elinden bir kupa daha alması büyük başarı olur ama Juventus'un bu kez sonuca ulaşmak için daha agresif olacağını düşünüyorum. Fakat kupa finallerinde özellikle ilk yarılarda pek fazla tempo ve hücum oyunları olmaz. Bu nedenle ilk yarıda dengenin kolay bozulacağını düşünmüyorum. İlk yarı beraberlik ve ilk yarı 1,5 Alt seçenekleri bize istediğimizi verecektir. Ayrıca maç sonunda da kazanan Juventus olacaktır.İngiltere Premier Lig'de Fulham ile Manchester United karşı karşıya gelecek. Ligin alt sıralarında yer alan Fulham, 5 beraberliğin ardından Chelsea'ye kaybetti ve şimdi de karşılarında Manchester United gibi başka bir dev var. Scott Parker yönetimindeki Fulham'ın sıkıntıları büyük ve Manchester United maçında da umutları yok. Çünkü iyi dönemlerinde bile Manchester United'ı yenemediler. İki takım arasındaki son 10 lig maçının 8'ini Manchester United kazandı, 2 karşılaşma beraberlikle bitti. Liverpool deplasmanında puan kaybeden Manchester United, Fulham deplasmanında kazanmak için daha agresif olacaktır. Açıkçası Manchester United'a güvenebileceğimizi düşünüyorum.Almanya Bundesliga'nın 17'nci haftasında lider Bayern Münih deplasmanda Augsburg'u konuk edecek. Bayern, kupada şok bir yenilgi aldı. 2'nci Lig ekibine yenildiler. Sonrasında ligde Freiburg'u 2-1 ile geçmeyi başardılar. Evinde 5 maçtır kazanamayan Augsburg ise ligde oynadığı son 9 maçında 2 kere galip gelebildi. Bu galibiyetleri de dış sahalarda elde ettiler. İki takım arasında oynanan maçlarda Bayern son 10 maçta rakibini 8 kez mağlup etmiş. Bu statta oynanan maçların çoğunda da gol barajını tek başlarına geçmişler. Konuk ekipte önemli bir eksik yok. Bayern yine kendi başına en az 3 gol atar.Almanya Bundesliga'da şampiyonluk yarışı veren Leipzig sahasında Union Berlin'i konuk edecek. Leipzg, ligde oynadığı son 2 maçını kazanamadı. Dortmund mağlubiyetinin ardından deplasmanda Wolfsburg ile 2-2 berabere kaldılar. Konuk Union Berlin ise Avrupa yarışına devam ediyor. Şu anda 5'inci sıradalar. Bayern, Dortmund ve Leverkusen gibi ligin iyi takımlarına kök söktürdüler. Bayern ile berabere kalıp, Dortmund ve Leverkusen'i mağlup ettiler. Leipzig son haftalarda düşüşte. Union Berlin'in futbolunu beğeniyorum. Bu maçta da yenilseler de rakip fileleri havalandıracaklardır. Karşılıklı gol kuponlara yazılır.İspanya LaLiga'nın 19'unu haftasında Real Betis sahasında Celta Vigo'yu konuk edecek. Orta sıralarda yer alan iki takımda şu anda rahat durumda. Celta Vigo, sezon başındaki kötü gidişatı seri galibiyetlerle sonlandırmıştı. Ancak yine 3 maçtır kazanamıyorlar. 1 hafta önce de kupada 3'üncü lig takımından 5 gol yediler. Ligde ise son olarak Villarreal'e mağlup oldular. Ev sahibi Betis ise, Sevilla beraberliğinin ardından deplasmanda Huesca'yı mağlup etmeyi başardı. Bu maç öncesinde ev sahibi ekipte; Camarasa ve Martin sakat. Akouokou'da kart cezalısı. Celta Vigo'da da Alvarez, Junca ve Aspas sakatlıkları nedeniyle yoklar. Konuk ekipte önemli eksikler var. Betis sahasında kaybetmez.Fransa Ligue 1'de Marsilya sahasında Lens'i konuk edecek. Marsilya eline geçen fırsatları bir bir harcıyor. Son olarak sahalarında ligin dibindeki Nimes'e kaybettiler. Bu mağlubiyetle birlikte 6'ncı sıraya kadar gerilediler. Bunun yanında Süper Kupa'da da kaybettiler ve son 3 resmi maçlarında kazanamadılar. Lens ise sezona iyi başlamıştı. Ancak onlarda bu aralar bir düşüş içerisindeler. Son 5 resmi maçlarında sadece 1 kere kazanabildiler. Şu anda orta sıralarda rahat durumdalar. Marsilya'nın silkelenmesi gerekiyor. Eksik maçlarını kazanması gerekiyor. Geçen hafta aldığımız bahiste yanıltsalar da iç sahada üst üste 2 kez kaybetmezler.