2. Lig'de zirve ve düşme hattı alev alev!

Play-off müsabakaları öncesi son 4 haftaya girilen Nesine 2. Lig'de iki grubun liderleri Sarıyer ile Motolux 68 Aksarayspor, en yakın rakiplerinin birer puan önünde bulunuyor.



Beyaz ve Kırmızı Grup liderlerinin doğrudan 1. Lig'e yükseleceği Nesine 2. Lig'de liderleri takip eden beşer ekip, play-off'ta mücadele edecek. Play-off'ta 1 takım daha 1. Lig vizesi alacak. Gruplarında son 3 sırayı alan ekipler ise 3. Lig'e düşecek.



30. hafta maçlarının dün oynandığı ligde normal sezon 3 Mayıs Cumartesi günkü maçlarla tamamlanacak.



Son 4 hafta öncesinde Beyaz Grup'ta Sarıyer, Kırmızı Grup'ta ise Motolux 68 Aksarayspor, ikinci sıradaki rakiplerinin birer puan önünde lider durumda bulunuyor.



Beyaz Grup'ta ligden çekilen Afyonspor ile Kırmızı Grup'ta Giresunspor'un lige veda etmeleri daha önce kesinleşti. Daha önce Giresunspor gibi Süper Lig tecrübesi bulunan Beyaz Grup temsilcisi Altay da son 4 haftaya düşme hattında girdi.



- Beyaz Grup



Sarıyer'in 72 puanla lider durumda bulunduğu Beyaz Grup'ta Batman Petrolspor da 71 puanla ikinci sırada yer alıyor.



Sarıyer son 4 haftada sırasıyla 1461 Trabzon FK, Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (D), Altınordu ve İskenderunspor'la (D) karşılaşacak. Batman Petrolspor ise Kepezspor (D), E Koleji Isparta 32, Kırklarelispor (D) ve Anagold 24Erzincanspor maçlarıyla ligi tamamlayacak.



Daha önce Süper Lig'de de yer alan Sarıyer en son 2004-2005'te, Batman Petrolspor ise 2001-2002'de 1. Lig'de mücadele etmişti.



Grupta GMG Kastamonuspor, Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK, Altınordu ve Beykoz Anadoluspor play-off barajında bulunuyor.



Ligden çekilen Afyonspor'un yanı sıra iki takımın da düşeceği grupta Karaköprü Belediyespor ve İzmir'i uzun yıllar Süper Lig'de temsil eden Altay, son 4 haftaya düşme hattında girdi.



- Kırmızı Grup



65 puanlı Motolux 68 Aksarayspor ile 64 puana sahip Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor'un ilk 2 sırada yer aldığı Kırmızı Grup'ta bu iki takım 32. haftada 20 Nisan Pazar günü Aksaray'da kritik bir mücadeleye çıkacak.



Grupta Çimentaş Elazığspor, Menemen FK, Artı Değer Vanspor FK ile Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri, son 4 haftaya play-off için iddialı girdi.



Giresunspor'un lige düşmesinin kesinleştiği grupta Ülkea Nazillispor da bu hafta alınacak sonuçlara göre lige veda edebilir. Yirmi dörder puanlı Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu ile Diyarbekirspor ve 25 puana sahip Belediye Derincespor, kalan 4 hafta düşme hattından uzaklaşmak için mücadele edecek.



