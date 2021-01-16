16 Ocak Cumartesi günü Türkiye'de ve Avrupa'da oldukça kritik karşılaşmalar var. Günün yakından takip edilmesi gereken karşılaşmaları öncesinde Sporx iddaa ekibi olarak sizler için tahminlerimizi hazırladık. Günün bankolarını veriyoruz ve "iyi şanslar" diliyoruz...Süper Lig'de 19. Hafta mücadelesinde Konyaspor sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Hafta içi kupada Gaziantep karşısında kazanarak turu geçmeyi başaran Konyaspor cephesinde moraller yerinde. Son lig maçında Karagümrük'e yenilmelerine rağmen bence orta sıralarda kalmaya devam edeceklerdir. Göztepe ise genç hocası İlhan Palut ile yollarını ayırdı ve yeni bir döneme merhaba diyecekler. Ben Konya'nın sahasında mutlaka puan alacağına inanıyorum. 10 çifte şans seçimi ideal tercih olacaktır.Süper Lig'de 19. Hafta mücadelesinde Gaziantep sahasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Sezonun en çok konuşulan takımlarından birisi olan ve hem oynadığı futbolla hem de aldığı sonuçlarla ciddi ilgi çeken Gaziantep, Sumudica ile yaşadığı fikir ayrılıklarını bir türlü çözmede ve başarılı hoca ile yollar ayrıldı. Bundan sonra işe başlayacak yeni teknik adam için bence hiç kolay bir süreç olmayacak. Kayserispor da Petrescu ile yeni döneme giriş yapıyor ve ben sürpriz potansiyelleri olduğuna inanıyorum. Maç için de size KG Var seçimini öneriyorum.Süper Lig'de 19. Hafta mücadelesinde Başakşehir sahasında Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Son 2 maçta ligde 6 puan alan ev sahibi ekip tam tabiri ile derin bir nefes aldı ve rahatladı. Geçen sezonun şampiyonu olarak ben Başakşehir'in tüm kayıplara rağmen bir şekilde kendisini ilk 5-6 sıraya atabileceğini düşünüyorum. Sivasspor da son haftalarda gayet iyi durumda. Hafta içi kupada da kazanarak morallenen bu iki takımın kapışmasına ben bol gol bekliyorum. Üst seçimi ideal tercih olacaktır.Süper Lig'de 19. Hafta mücadelesinde Antalyaspor sahasında Trabzonspor ile karşı karşıya gelecek. Sahasında aldığı 6-0'lık Hatay mağlubiyeti ile adeta dibe vuran ve büyük yara alan Antalyaspor, bu maç sonrasında oynadığı 3 karşılaşmada 7 puan aldı ve kupada da tur atlamayı başardı. Ligde 9. Sıraya kadar yükselen Ersun Hoca ve öğrencileri kendileri adına lig hedeflerini belirleyebilecek bir maça çıkacaklar. Olası 3 puan durumunda ciddi avantaj sağlayacak olan ev sahibi ekip Trabzonspor'u da geçmiş olacak. Abdullah Avcı sonrası çok iyi sonuçlar alan Karadeniz ekibi de zorlu deplasmanda 3 puan peşinde olacak. Ben iki takımın da gol bulacağına inandığımdan size KG Var tercihini önereceğim.İngiltere Premier Lig'de Fulham ile Chelsea karşı karşıya gelecek. Ligin kötü takımlarından Fulham, sadece iki galibiyet alabildi ve en son Kasım ayının son günü 3 puan alabildiler. Şimdi karşılarında son 6 haftada sadece 4 puan alabilen Chelsea var. Frank Lampard'ın koltuğu ciddi şekilde sallanıyor ve bu hafta kazanmak zorundalar. Fulham direnç göstermeye çalışacaktır ama kadro kalitesi olarak zayıf bir ekip olan ev sahibinin puan alabileceğini düşünmüyorum. Chelsea sıkıntılar yaşayabilir ama bu hafta kazanacaktır. Chelsea galibiyetini kuponlara yazmakta sakınca görmüyorum.İngiltere Premier Lig'de Leicester City ile Southampton karşı karşıya gelecek. Üst sıralardan düşmek istemeyen Leicester, bu hafta evinde son 2 maçta mağlup olduğu Southampton'a karşı kazanmak istiyor. Dört maçtır ligde kaybetmeyen Leicester, Southampton'ın ne kadar ters bir takım olduğunu iyi biliyor. Geçen sezon 9-0 kazandılar ama sonrasında iç sahada 2-1 kaybettiler. Ve Southampton yine 0 9-0'ı unutmadan bu maça çıkacaktır. Ligde son maçını Liverpool ile oynayan ve tek golle kazanan Southampton, Leicester'a karşı mutlaka gol bulacaktır. Kıran kırana geçecek maç için önerim karşılıklı gol var seçeneği olacak.Almanya Bundesliga'nın 16'ncı haftasında Borussia Dortmund sahasında Mainz 05'i konuk edecek. Ev sahibi ekip, Leipzig deplasmanında kazanmayı başardı. Terzic yönetiminde şans tanınmasa da zor bir işi yaptılar. Kupa ile birlikte 3 maçlık bir galibiyet serisi yakaladılar. Mainz ise Schalke'nin kazanmasıyla ligin sın sırasına geriledi. 15 maç sonunda sadece 6 puanları var. Dortmund'da Hazardd ve Witsel'in sakatlıkları nedeniyle oynamaları beklenmiyor. Konuk ekipte ise Malong sakat. Slazai'nin durumu ise belirsiz. Dortmund iç sahada farklı kazanır. Önerim 3.5 üstü.Borussia Dortmund'a iç sahada kaybederek zirve yarışında büyük yara alan Leipzig, deplasmanda Wolfsburg'un konuğu olacak. Ev sahibi ekip, iç sahada oynadığı son 5 maçın tamamını kazandı. Son olarak üst üste oynadıkları 2 deplasmandan maçından ise sadece 1 puan çıkarabildiler. İç sahada en çok puan toplayan 3 takımdan biriler. Kötü deplasman karnelerine rağmen üst sıralardalar. Leipzig ise iç sahada mağlubiyetini geçen hafta yaşadı. Wolfsburg'da Arnold kart cezası nedeniyle yok. Konuk ekipte de Henrichs ve Konate sakat. Leipzig son deplasman maçlarını ikinci yarılarda kazandı. Wolfsburg iç sahada kolay teslim olmaz. İlk yarı 0 makul seçim olur.Fransa Ligue 1'de Marsilya sahasında son sıradaki Nimes'i konuk edecek. Ev sahibi ekip, ligde aldığı Dijon beraberliğinin ardından Süper Kupa'da da PSG'ye kaybetti. Rakiplere göre hala 2 maç eksikleri var. Ancak kapalı savunmaları aşmada belli sıkıntılar yaşıyorlar. Kaliteli isimlere sahip olsalar da bu durumu aşamadılar. Nimes ise ligin dibine demir attı. 8 maçtır kazanamıyorlar. Lille karşısında ayakta kalır gibi oldular ancak, kadroları yeterli kalitede değil. Marsilya iç sahada zorlanmadan kazanır.Almanya Bundesliga'nın 16'ncı haftasında Stuttgart sahasında Mönchengladbach'ı konuk edecek. Ev sahibi ekip, son 4 maçında sadece 1 kere kazanabildi. Bunu da Augsburg deplasmanında başardılar. Şu anda 10'uncu sırada rahat durumdalar. Gladbach ise geçtiğimiz haftayı Bayern Münih galibiyetiyle kapattı. Ki bunu 2-0 geriye düştükleri maçta başardılar. Stuttgart iç sahada maç kazanamadı henüz. 7 maçta 4 beraberlikleri, 3 mağlubiyetleri var. Konuk ekipte Thuram'ın cezası sürüyor. Stuttgart'ta ise Ghaddioui sakat. Gladbach buradan puan ya da puanlar çıkarmalı ki Bayern galibiyetinin bir anlamı olsun. İç sahada kazanamayan Stuttgart'tan en az 1 puan alırlar.Fransa Ligue 1'in 20'nci haftasına Angers sahasında PSG'yi konuk edecek. Angers zor bir fikstürden geçiyor. Üst üste 3 maçta ligin iyi takımlarıyla oynadılar. Lille ve Marsilya karşısında kazandılar. Monaco'ya ise mağlup oldular. Bu maçın ardından daha rahat bir fikstürleri olacak. PSG ise moralli. Süper Kupa'nın sahibi olarak bu deplasmana geliyorlar. Neymar penaltıdan da olsa golle döndü. Angers büyüklere karşı sıkıntı yaşatıyor. PSG mutlak favori, ancak oranı yükseltmek adına öncelikli önerim kg var olacak.