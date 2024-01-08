15. MIYC Kış Trofesi başlıyor

Marmaris'te düzenlenecek olan 15. MIYC Kış Trofesi yarışları, 20 Ocak'ta başlayacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
15. MIYC Kış Trofesi başlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
08 Ocak 2024 16:37
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 15. kez düzenlenecek MIYC Kış Trofesi yat yarışlarının ilk etabı, 20 Ocak'ta başlayacak.

Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve toplam 5 ayaktan oluşacak yarışların ilk etabı, üç yarışla 20-21 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Marmaris Körfezi ve açıklarında coğrafi ve şamandıralı rotada gerçekleştirilecek yarışlara, yerli ve yabancı 35 teknede yaklaşık 300 yelkencinin katılacağı belirtildi.

GÜNÜN İLGİ ÇEKEN VİDEOSU
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery