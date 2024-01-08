15. MIYC Kış Trofesi başlıyor

Muğla'nın Marmaris ilçesinde bu yıl 15. kez düzenlenecek MIYC Kış Trofesi yat yarışlarının ilk etabı, 20 Ocak'ta başlayacak.



Marmaris Uluslararası Yat Spor Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen ve toplam 5 ayaktan oluşacak yarışların ilk etabı, üç yarışla 20-21 Ocak'ta gerçekleştirilecek.



Marmaris Körfezi ve açıklarında coğrafi ve şamandıralı rotada gerçekleştirilecek yarışlara, yerli ve yabancı 35 teknede yaklaşık 300 yelkencinin katılacağı belirtildi.





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