14 yaşındaki başarılı sürat pateni sporcusu Derya Karadağ, olimpiyatları hedefliyor

Erzurum'da 4 yaşında başladığı short trackta (sürat pateni) 9 Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa dereceleri bulunan milli sporcu Derya Karadağ, olimpiyat ve dünya şampiyonluğunu hedefliyor.



Short track antrenörü anne ve babasına özenerek 4 yaşında bu spora başlayan 14 yaşındaki Karadağ, aldığı eğitimler ve azmi sayesinde, 10 yılda katıldığı çeşitli yarışlarda, 9 kez Türkiye şampiyonluğu ve Avrupa dereceleri elde etti.



Kentteki Buz Pateni Salonu'nda milli takım antrenörleri Artur Sultangaliyev ve Burak Akar ile çalışmalarını sürdüren Derya Karadağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaştayken buzda kayan anne ve babasına özenerek başladığı sürat pateninde, milli sporcu olduğunu anlattı.



Çok sayıda Türkiye şampiyonluğunun yanı sıra Avrupa şampiyonluğunun da bulunduğunu aktaran Karadağ, "Türkiye'de iki mesafenin (500 ve 1500) rekoru bende. İleride inşallah daha iyi rekorlar kıracağım. Hedefim EYOF'ta, dünya kupalarında ve olimpiyatlarda kürsüde olmak." dedi.



Başarının öz güvenini artırdığını söyleyen Karadağ, "Bu başarılarımla kız çocuklarına güzel örnek olduğumu düşünüyorum. Kadınlar başarılı olursa daha çok güçlenir. Çekya'da 1500 metre rekorunu kırdım. Bayrak yarışında ise Avrupa ikincisi olduk." diye konuştu.



Karadağ, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Buz Pateni Federasyonu, antrenörleri ve öğretmenlerine desteklerinden dolayı teşekkür etti.



- Antrenör Burak Akar: "Başarılarıyla sporculara örnek oluyor"



Milli takım antrenörü Burak Akar da Karadağ'ın Short Track Danubia Serisi yarışında, 1500 metrede 2 dakika 31 saniyelik derecesiyle tarihi başarı elde ettiğini belirterek, bu başarısıyla sporculara örnek olduğunu kaydetti.



Buz Pateni Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığının kız çocuklarına ve tüm sporculara çok önem verdiğine işaret eden Akar, şöyle konuştu:



"Derya gibi çok sayıda başarılı kız çocuğu sporcumuz var. Derya şu anda Short Track Danubia Serisi yarışlarında Türkiye rekorlarını kırıyor, aynı zamda Türkiye Şampiyonası ve federasyon kupalarında iyi derece ve madalya alıyor. Bu rekorlar kadın sporcularımızın artık üst düzeye geleceğini gösteren işaret, bundan mutluyuz. Bundan sonra Derya ile dünya kupalarına, 2026'da İtalya'daki kış olimpiyatlarına ve ardından dünya şampiyonalarına katılmayı hedefliyoruz."



Short track antrenörü baba Arif Karadağ ise kızının elde ettiği başarısıyla gurur duyduğunu belirterek, "Sürat pateni tarihinde ilk oldu. Kızım 1500 metre yarı finalde 2 dakika 31 saniye ile hem Avrupa'nın son 5 yıl içinde kırılmayan rekorunu kırdı hem de Türkiye'de kadın kategorisi serisinde rekor kırdı. Kızımdan gelecek yıl EYOF'ta aynı performansı bekliyoruz, sonra dünya ve olimpiyat şampiyonluğu. Bu başarı sadece kızım için değil diğer kız çocukları için de örnek olacaktır. Antrenörlerimiz Sultangaliyev ve Akar'a çok teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.



