12 Bingölsporlu Oğuzhan Çelik: 'Hedefimiz şehrimizi hak ettiği yere taşımak'

Bölgesel Amatör Lig 1'inci Grup'ta şampiyonluk yarışı kıyasıya devam ederken 12 Bingölspor, 23 maçta yediği 6 golle Türkiye'de en az gol yiyen takım oldu.



Son 3 maç öncesinde en yakın rakibi Hakkari Zapspor'un 4 puan önünde yer alan yeşil-beyazlılar; kalan haftalarda Erganispor, Vangölü Sportif ve Batman Kayraspor ile karşı karşıya gelecek.



Bölgesel Amatör Lig'de yediği 6 golle, kalesinde en az gol gören takım olan Bingölspor, şampiyonluk için gün sayıyor. Yeşil-beyazlı ekipte forma giydiği 12 maçın 10'unda kalesini gole kapatan Oğuzhan Çelik de 12 Bingölspor'u profesyonel lige yükseltmek istediklerini dile getirdi.



Beşiktaş altyapısından yetiştikten sonra alt liglerde farklı takımlarda forma giyen genç kaleci, 3'üncü Lig için geri sayıma geçtiklerini belirterek Oğuzhan Çelik, "Sezona başlarken takımca şampiyonluk için söz verdik. Şu an 55 puanla lider durumdayız. Kalan 3 maçımızı da kazanarak 3'üncü Lig'e yükselmek istiyoruz. Bu şehre şampiyonluk yakışacak. Hedefimiz Bingöl'ü hak ettiği yere taşımak. Sezon başından beri her koşulda yanımızda olan taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Güzel günlerimiz yakın" diye konuştu.



