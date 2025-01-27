1. Lig'de 21.hafta sonunda oluşan puan durumu

Ligin 21. haftasını 3 puanla kapatan Kocaelispor, liderliğini sürdürdü.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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1. Lig'de 21.hafta sonunda oluşan puan durumu
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27 Ocak 2025 23:18
Trendyol 1. Lig'de 21. hafta tamamlandı.

Haftanın kapanış maçında Manisa FK, deplasmanda Sakaryaspor'u 2-1 yendi.

Şampiyonluk mücadelesi veren Kocaelispor, Siltaş Yapı Pendikspor'u 3-0 yenerek liderliğini devam ettirirken, Solwie Energy Fatih Karagümrük de Ahlatcı Çorum FK'yi 1-0 yenerek zirve takibini sürdürdü.

- Haftanın sonuçları

Ligde 21. haftada oynanan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Central Hospital Ümraniyespor-Şanlıurfaspor: 1-0

Boluspor-Gençlerbirliği: 0-2

Yeni Malatyaspor-Esenler Erokspor: 0-1

Uğur Okulları İstanbulspor-Amed Sportif Faaliyetler: 1-0

Adanaspor-Alagöz Holding Iğdır FK: 0-0

Teksüt Bandırmaspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 1-2

MKE Ankaragücü-Erzurumspor FK: 1-2

Solwie Energy Fatih Karagümrük-Ahlatcı Çorum FK: 1-0

Kocaelispor-Siltaş Yapı Pendikspor: 3-0

Sakaryaspor-Manisa FK: 1-2 

- Puan durumu

Ligde tamamlanan haftanın ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

  O G B M A Y AV P
1.KOCAELİSPOR 21 14 2 5 34 19 15 44
2.SOLWIE ENERGY FATİH KARAGÜMRÜK 21 11 5 5 36 20 16 38
3.ERZURUMSPOR FK 21 11 3 7 26 16 10 36
4.TEKSÜT BANDIRMASPOR 21 9 7 5 29 23 6 34
5.UĞUR OKULLARI İSTANBULSPOR 21 10 3 8 34 24 10 33
6.GENÇLERBİRLİĞİ 21 9 6 6 23 19 4 33
7.AHLATCI ÇORUM FK 21 8 8 5 25 20 5 32
8.BOLUSPOR 21 9 4 8 30 26 4 31
9.MKE ANKARAGÜCÜ 21 9 3 9 27 21 6 30
10.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR 21 8 6 7 28 25 3 30
11.EMRE GÖKDEMİR İNŞAAT ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ 21 8 6 7 27 25 2 30
12.AMED SPORTİF FAALİYETLER 21 7 9 5 21 19 2 30
13.CENTRAL HOSPİTAL ÜMRANİYESPOR 21 8 5 8 30 29 1 29
14.ESENLER EROKSPOR 21 8 5 8 27 26 1 29
15.MANİSA FUTBOL KULÜBÜ 21 9 2 10 26 28 -2 29
16.ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FK 21 7 5 9 22 23 -1 26
17.SAKARYASPOR 21 6 8 7 25 29 -4 26
18.ŞANLIURFASPOR 21 7 4 10 26 29 -3 25
19.ADANASPOR 21 3 7 11 17 37 -20 16
20.YENİ MALATYASPOR 21 0 0 21 10 65 -55 -21
Not: Yeni Malatyaspor'un 21 puanı silinmiştir.

- Gelecek haftanın programı

Ligde 22. haftanın programı şöyle:

31 Ocak Cuma:

20.00 Ahlatcı Çorum FK-Teksüt Bandırmaspor (Çorum Şehir)

1 Şubat Cumartesi:

13.30 Erzurumspor FK-Kocaelispor (Erzurum Kazım Karabekir)

13.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Yeni Malatyaspor (Aktepe)

16.00 Gençlerbirliği-Alagöz Holding Iğdır FK (Eryaman)

19.00 Siltaş Yapı Pendikspor-Adanaspor (Pendik)

2 Şubat Pazar:

13.30 Central Hospital Ümraniyespor-MKE Ankaragücü (Spoint İnşaat Ümraniyespor)

13.30 Şanlıurfaspor-Uğur Okulları İstanbulspor (11 Nisan)

16.00 Manisa FK-Solwie Energy Fatih Karagümrük (Manisa 19 Mayıs)

16.00 Amed Sportif Faaliyetler-Sakaryaspor (Diyarbakır)

19.00 Esenler Erokspor-Boluspor (Esenler Erokspor)

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