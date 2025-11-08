08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
20:00
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
14:30
08 Kasım
Girona-Alaves
16:00
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
22:00
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
20:45
08 Kasım
Excelsior-Heracles
18:30
08 Kasım
AS Monaco-Lens
23:05
08 Kasım
Le Havre-Nantes
21:00
08 Kasım
Marsilya-Brest
19:00
08 Kasım
Parma -AC Milan
22:45
08 Kasım
Juventus-Torino
20:00
08 Kasım
Lecce-Verona
17:00
08 Kasım
Como-Cagliari
17:00
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
23:00
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
20:30
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
18:15
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
20:30
08 Kasım
Chelsea-Wolves
23:00
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
17:00
08 Kasım
West Ham United-Burnley
18:00
08 Kasım
Everton-Fulham
18:00
08 Kasım
Tottenham-M. United
15:30
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
20:30
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
17:30
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
17:30
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
17:30
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
17:30
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
19:00
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
16:00
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
13:30
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
13:30
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
20:00
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
23:00

Okan Buruk'tan Kocaeli sürprizi: Osimhen–Icardi

Galatasaray'da gözler Kocaelispor deplasmanına çevrildi. Osimhen ve Icardi'nin form durumları teknik direktör Okan Buruk'un elini güçlendirirken, tecrübeli hoca Tottenham galibiyetinde kullanılan çift forvetli sistemi yeniden gündeme aldı.

08 Kasım 2025 10:52
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Okan Buruk'tan Kocaeli sürprizi: Osimhen–Icardi
Galatasaray'da milli ara öncesi son sınav öncesinde tüm dikkatler Kocaelispor deplasmanına çevrildi.
 
Takımda Osimhen'in yeniden tam forma girmesi, Icardi'nin de fiziksel olarak üst seviyeye ulaşması teknik direktör Okan Buruk'un elini güçlendirdi.
 
TOTTENHAM SİSTEMİNİ DENEYECEK
 
Tecrübeli çalıştırıcının, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında 3-2 kazanılan maçta büyük beğeni toplayan çift forvetli dizilişi yeniden sahaya yansıtmayı düşündüğü öğrenildi.
 
Buruk'un, "O sistemin tadı damağımızda kaldı" ifadelerini kullandığı ve antrenmanlarda Osimhen–Icardi ikilisini yeniden birlikte denediği bildirildi.
 
ORTA SAHA & SAVUNMADA DİZİLİŞ
 
Orta sahada Torreira–Lemina ikilisiyle dengeyi sağlamayı planlayan Buruk'un, kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane'ye görev vermesi bekleniyor.
 
Savunmada ise zaman zaman Abdülkerim Bardakcı–Davinson Sanchez–Singo üçlüsünü deneyen teknik ekibin, karşılaşmada bu varyasyonu da kullanabileceği belirtildi.
 
Singo'nun sakatlıktan dönüşü savunmada rotasyonu genişletirken, Okan Buruk'un son kararını Kocaelispor maçı öncesi yapılacak son idmanda vermesi bekleniyor.
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 12 3 4 5 13 11 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Gençlerbirliği 12 3 2 7 12 17 11
14 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
15 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
16 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
