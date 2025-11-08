Okan Buruk'tan Kocaeli sürprizi: Osimhen–Icardi

Galatasaray'da milli ara öncesi son sınav öncesinde tüm dikkatler Kocaelispor deplasmanına çevrildi.
Takımda Osimhen'in yeniden tam forma girmesi, Icardi'nin de fiziksel olarak üst seviyeye ulaşması teknik direktör Okan Buruk'un elini güçlendirdi.
TOTTENHAM SİSTEMİNİ DENEYECEK
Tecrübeli çalıştırıcının, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham karşısında 3-2 kazanılan maçta büyük beğeni toplayan çift forvetli dizilişi yeniden sahaya yansıtmayı düşündüğü öğrenildi.
Buruk'un, "O sistemin tadı damağımızda kaldı" ifadelerini kullandığı ve antrenmanlarda Osimhen–Icardi ikilisini yeniden birlikte denediği bildirildi.
ORTA SAHA & SAVUNMADA DİZİLİŞ
Orta sahada Torreira–Lemina ikilisiyle dengeyi sağlamayı planlayan Buruk'un, kanatlarda Barış Alper Yılmaz ve Leroy Sane'ye görev vermesi bekleniyor.
Savunmada ise zaman zaman Abdülkerim Bardakcı–Davinson Sanchez–Singo üçlüsünü deneyen teknik ekibin, karşılaşmada bu varyasyonu da kullanabileceği belirtildi.
Singo'nun sakatlıktan dönüşü savunmada rotasyonu genişletirken, Okan Buruk'un son kararını Kocaelispor maçı öncesi yapılacak son idmanda vermesi bekleniyor.