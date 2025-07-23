Golden State Warriors cephesi, genç forvet Jonathan Kuminga'nın sınırlı serbest oyuncu statüsü devam ederken maaş bütçesini dengelemeye çalışıyor.Kulüp yöneticileri, oyuncuyu sevdiklerini belirtse de yeni harcama kuralları nedeniyle dikkatli olmak zorunda olduklarını vurguladı.Spotrac'tan Keith Smith'e konuşan bir Warriors yöneticisi,şeklinde konuştu.Warriors, Kuminga'ya bu yaz 7.9 milyon dolarlık nitelikli teklif sunarak onun başka bir takımla anlaşması durumunda eşleştirme hakkını elinde tuttu. Ancak şu ana kadar somut bir ilerleme kaydedilmedi.Willard & Dibs programında konuşan kulüp içinden bilgili isim Marc Grandi, Warriors yönetiminin bilinçli şekilde büyük hamlelerden kaçındığını söyledi:NBA muhabiri Michael Scotto da Sactown Sports 1140'ta yaptığı açıklamada, anlaşmaya varılamaması durumunda sign-and-trade senaryolarının hâlâ masada olduğunu söyledi. Sacramento Kings'in ilgisinin sürdüğünü ancak olası bir takasın çoklu oyuncu ya da üç takımlı yapı gerektireceğini belirtti.Daha önce adı geçen Brooklyn Nets'in ilgisi ise Scotto'ya göre artık daha düşük ihtimal. Ligdeki sınırlı maaş boşluğu, Kuminga'ya yapılabilecek teklifleri de sınırlıyor.Warriors cephesi ise Kuminga'nın piyasa değerinin belirlenmesini beklemeye kararlı: "Şu anda veya gelecekte kadro kurma esnekliğimizi riske atmayacağız".