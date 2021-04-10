Zukanovic: "Deplasmanda kendi oyunumuzu oynadık"

Karagümrüklü Zukanovic, Galatasaray maçı sonrasında konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Zukanovic: 'Deplasmanda kendi oyunumuzu oynadık'
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10 Nisan 2021 21:31
Süper Lig'in 34. haftasında deplasmanda Galatasaray ile 1-1 berabere kalan Karagümrük'te Zukanovic, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadelenin ortada olduğunu söyleyen Zukanovic, "Maçın sonuna kadar ortada olan bir maçtı. Biz deplasmanda Galatasaray'a karşı gayet güzel ve kendi futbolumuzu oynadık. İki puanı kaçırdığımızı düşünüyorum. Yüksek tempolu bir maçtı. Sonuçta da 1 puan güzel oldu." dedi.



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