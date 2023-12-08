Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Beşiktaş - Eyüpspor
Fatih Karagümrük - Kırklarelispor
Başakşehir - Boluspor
Alanyaspor - Samsunspor
Sivasspor - Keçiörengücü
Fenerbahçe - Adanaspor
Galatasaray - Ümraniyespor
Gaziantep FK - Bodrumspor
Ankaragücü - Çaykur Rizespor
Kasımpaşa - Bandırmaspor
Hatayspor - Sakaryaspor
Antalyaspor - Pendikspor
Kayserispor - Gençlerbirliği
Konyaspor - Göztepe
Adana Demirspor - Erzincanspor
Trabzonspor - Manisa FK
Maçlar; 9-10-11 Ocak tarihlerinde oynanacak.
İŞTE EŞLEŞMELER:
Beşiktaş - Eyüpspor
Fatih Karagümrük - Kırklarelispor
Başakşehir - Boluspor
Alanyaspor - Samsunspor
Sivasspor - Keçiörengücü
Fenerbahçe - Adanaspor
Galatasaray - Ümraniyespor
Gaziantep FK - Bodrumspor
Ankaragücü - Çaykur Rizespor
Kasımpaşa - Bandırmaspor
Hatayspor - Sakaryaspor
Antalyaspor - Pendikspor
Kayserispor - Gençlerbirliği
Konyaspor - Göztepe
Adana Demirspor - Erzincanspor
Trabzonspor - Manisa FK
Maçlar; 9-10-11 Ocak tarihlerinde oynanacak.
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