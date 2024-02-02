Zaniolo, Galatasaray'a geri dönüyor!

Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun sezon sonunda sarı-kırmızılı ekibe geri döneceği öne sürüldü.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Imago
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Zaniolo, Galatasaray'a geri dönüyor!
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02 Şubat 2024 14:39
Galatasaray'ın sezon başında Aston Villa'ya kiraladığı Nicolo Zaniolo'nun geleceği konusunda çarpıcı bir gelişme yaşandı.

"GERİ DÖNECEK"

The Athletic'ten Jacob Tanswell'in haberine göre; Aston Villa, sezon başında Galatasaray'dan kiraladığı İtalyan hücum oyuncusu Nicolo Zaniolo'yu sezon sonunda Galatasaray'a geri göndermeyi düşünüyor.

KİRALANMIŞTI

Galatasaray, geçtiğimiz sezon 15 milyon euro karşılığında Roma'dan renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo'yu, sezon başında 5 milyon euro kiralama ücreti art 22 milyon euro satın alma opsiyonu karşılığında Aston Villa'ya kiralamıştı.

Bu sezon Aston Villa formasıyla 25 resmi maça çıkan Nicolo Zaniolo, bu maçlarda 2 gol atma başarısı gösterdi.

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