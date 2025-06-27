Zaniolo'dan Torino'ya mesaj: 'Hazırım'

İtalya'da Torino cephesinde Nicolo Zaniolo sesleri yükseliyor. Galatasaray'ın kadrosunda yer alan ancak geride kalan sezonu kiralık olarak geçiren İtalyan yıldız, şimdi de Serie A ekibi Torino'ya mesaj gönderdi.



"YENİDEN DOĞUŞA HAZIRIM"



İtalyan basınından Tuttosport'un haberine göre, Zaniolo, Torino Teknik Direktörü Marco Baroni'ye; motivasyonu, yeniden çıkış yapma isteği, kulübe olan ilgisi ve saygısını iletti. 24 yaşındaki oyuncu, "Granata" forması altında yeniden ayağa kalkmak istediğini belirtti.

Zaniolo'nun transferi, tıpkı geçen sezon Atalanta ve Fiorentina'da olduğu gibi, sadece kiralık olarak gerçekleşecek. Torino'nun planı, Galatasaray'dan oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiralamak.Baroni'nin 4-2-3-1 sisteminde Zaniolo için en az iki pozisyon uygun görünüyor. Sol ayağını etkili kullanan genç oyuncu, sağ kanatta veya merkezde 10 numara pozisyonunda görev alabilir. Bu durumda Vlasic'in sol tarafa kaydırılması gündeme gelebilir.