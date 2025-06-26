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Zahavi'den Galatasaray'a Nkunku önerisi!

Leroy Sane'nin menajeri Pini Zahavi, Galatasaray'a Chelsea forması giyen Nkunku'yu önerdi.

calendar 26 Haziran 2025 09:51
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Zahavi'den Galatasaray'a Nkunku önerisi!
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Dries Mertens'in gidişiyle birlikte 10 numara arayan Galatasaray'ın kapısını tanıdık bir isim çaldı. Leroy Sane'nin Galatasaray'a imza atmasını sağlayan Pini Zahavi, bir futbolcu önerisinde bulundu.

NKUNKU'YU GALATASARAY'A ÖNERDİ

Leroy Sane'nin menajerliğini yapan Zahavi, Galatasaray'a Christopher Nkunku'yu önerdi. 35 milyon Euro'luk değeri bulunan 27 yaşındaki Fransız yıldızın kiralanması için girişimlerin başlanması bekleniyor.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 44 maça çıkan Nkunku, 14 gol, 5 asist kaydetti. 

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