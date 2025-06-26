Dries Mertens'in gidişiyle birlikte 10 numara arayan Galatasaray'ın kapısını tanıdık bir isim çaldı. Leroy Sane'nin Galatasaray'a imza atmasını sağlayan Pini Zahavi, bir futbolcu önerisinde bulundu.
NKUNKU'YU GALATASARAY'A ÖNERDİ
Leroy Sane'nin menajerliğini yapan Zahavi, Galatasaray'a Christopher Nkunku'yu önerdi. 35 milyon Euro'luk değeri bulunan 27 yaşındaki Fransız yıldızın kiralanması için girişimlerin başlanması bekleniyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 44 maça çıkan Nkunku, 14 gol, 5 asist kaydetti.
NKUNKU'YU GALATASARAY'A ÖNERDİ
Leroy Sane'nin menajerliğini yapan Zahavi, Galatasaray'a Christopher Nkunku'yu önerdi. 35 milyon Euro'luk değeri bulunan 27 yaşındaki Fransız yıldızın kiralanması için girişimlerin başlanması bekleniyor.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon 44 maça çıkan Nkunku, 14 gol, 5 asist kaydetti.
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