Yusuf Yazıcı, Rusya yolcusu

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın "İyi çalışanları tercih ettim" diyerek Fenerbahçe maçının kadrosuna almadığı Yusuf Yazıcı, kiralık olarak formasını giydiği bordo-mavili takımla sezon sonunda yollarını ayıracak.
Tecrübeli futbolcunun, 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesinin devam ettiği Fransa'nın Lille takımına dönmeyeceği, yine bir dönem kiralık olarak formasını giydiği CSKA Moskova ile masaya oturacağı öğrenildi.
Trabzonspor'da bu sezon beklentilerin altında kalan Yusuf Yazıcı, çıktığı 20 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.
Tecrübeli futbolcunun, 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesinin devam ettiği Fransa'nın Lille takımına dönmeyeceği, yine bir dönem kiralık olarak formasını giydiği CSKA Moskova ile masaya oturacağı öğrenildi.
Trabzonspor'da bu sezon beklentilerin altında kalan Yusuf Yazıcı, çıktığı 20 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı.