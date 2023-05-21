Yusuf Yazıcı, Rusya yolcusu

Trabzonspor'la kiralık sözleşmesi yakında bitecek olan Yusuf Yazıcı'nın daha önce de formasını giydiği CSKA Moskova'ya transfer olacağı öğrenildi.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Yusuf Yazıcı, Rusya yolcusu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
21 Mayıs 2023 11:11
Son güncelleme 21 Mayıs 2023 13:20
Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica'nın "İyi çalışanları tercih ettim" diyerek Fenerbahçe maçının kadrosuna almadığı Yusuf Yazıcı, kiralık olarak formasını giydiği bordo-mavili takımla sezon sonunda yollarını ayıracak.

Tecrübeli futbolcunun, 30 Haziran 2024'e kadar sözleşmesinin devam ettiği Fransa'nın Lille takımına dönmeyeceği, yine bir dönem kiralık olarak formasını giydiği CSKA Moskova ile masaya oturacağı öğrenildi.

Trabzonspor'da bu sezon beklentilerin altında kalan Yusuf Yazıcı, çıktığı 20 maçta 5 kez gol sevinci yaşadı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery