Yusuf Yazıcı adım adım Beşiktaş'a

Transfere hızlı giren Beşiktaş'ın sürpriz bir transfer için girişimlere başladığı ortaya çıktı.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu kadrosuna katmak için girişimlere başlayan siyah beyazlılar tecrübeli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme yapma planları yapıyor. Birçok kulüp Yusuf Yazıcı'yı gündemine alırken, deneyimli ismin özellikle Beşiktaş'ı istediği belirtiliyor.
Orta sahada önemli bir değişime hazırlanan Kara Kartal'da yönetim, Yusuf Yazıcı'nın durumunu yakından takip ediyor. Beşiktaş'ın Milli Takım'da bulanan Yusuf Yazıcı ile görüşüp oyuncunun taleplerini öğreneceği kaydedildi. Siyah-beyazlı yöneticiler turnuvadan sonra da Yazıcı ile sözleşme imzalayacak.
TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR
Bu sezon kanat forvet ve santrfor transferleri yapmayı isteyen siyah-beyazlı yönetim, yabancı birçok ismi takip ederken yerli oyunculardan da Yusuf Yazıcı'ya kilitlendi. Beşiktaş'ın, İtalya'dan talipleri olduğu söylenen ve adı anılan deneyimli oyuncunun temsilcileriyle önümüzdeki günlerde temasa geçmesi bekleniyor.
Yusuf Yazıcı'nın da Türkiye'den gelecek olan tekliflere de sıcak baktığı iddialar arasında. Beşiktaş'ın geçtiğimiz haftalarda adı Avrupa kulüpleri ile anılan Yusuf Yazıcı'ya iyi bir teklif yaparak kadrosuna katmak için kesenin ağzını açacağı belirtiliyor.
41 MAÇA ÇIKTI
Yusuf Yazıcı Lille formasıyla Fransa Ligi, Konferans Ligi, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Fransa Kupası olmak üzere 4 ayrı kulvarda 41 resmi maça çıktı 12 gol 3 asiste imza attı.
3 YILLIK SÖZLEŞME
Fransız ekibi Lille ile sözleşmesi sona eren milli futbolcu kadrosuna katmak için girişimlere başlayan siyah beyazlılar tecrübeli futbolcu ile 3 yıllık sözleşme yapma planları yapıyor. Birçok kulüp Yusuf Yazıcı'yı gündemine alırken, deneyimli ismin özellikle Beşiktaş'ı istediği belirtiliyor.
Orta sahada önemli bir değişime hazırlanan Kara Kartal'da yönetim, Yusuf Yazıcı'nın durumunu yakından takip ediyor. Beşiktaş'ın Milli Takım'da bulanan Yusuf Yazıcı ile görüşüp oyuncunun taleplerini öğreneceği kaydedildi. Siyah-beyazlı yöneticiler turnuvadan sonra da Yazıcı ile sözleşme imzalayacak.
TÜRKİYE'Yİ İSTİYOR
Bu sezon kanat forvet ve santrfor transferleri yapmayı isteyen siyah-beyazlı yönetim, yabancı birçok ismi takip ederken yerli oyunculardan da Yusuf Yazıcı'ya kilitlendi. Beşiktaş'ın, İtalya'dan talipleri olduğu söylenen ve adı anılan deneyimli oyuncunun temsilcileriyle önümüzdeki günlerde temasa geçmesi bekleniyor.
Yusuf Yazıcı'nın da Türkiye'den gelecek olan tekliflere de sıcak baktığı iddialar arasında. Beşiktaş'ın geçtiğimiz haftalarda adı Avrupa kulüpleri ile anılan Yusuf Yazıcı'ya iyi bir teklif yaparak kadrosuna katmak için kesenin ağzını açacağı belirtiliyor.
41 MAÇA ÇIKTI
Yusuf Yazıcı Lille formasıyla Fransa Ligi, Konferans Ligi, Şampiyonlar Ligi elemeleri ve Fransa Kupası olmak üzere 4 ayrı kulvarda 41 resmi maça çıktı 12 gol 3 asiste imza attı.