Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım mücadelesinde Şevval İlayda Tarhan ile Türkiye'ye gümüş madalya kazandıran milli atıcı Yusuf Dikeç, "Çizgim ilk önce bu ülkeyi sevmek, bu ülkeye hizmet etmektir." dedi.MEV Koleji Özel Ankara Okulları 2024-2025 eğitim öğretim yılı açılış törenine katılan Yusuf Dikeç, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.Dikeç, atış sırasındaki pozunun sosyal medyada "viral" olmasıyla ilgili "Aslında beklediğimiz bir süreç değildi. 20 yıldır hep aynı pozisyonda atıyorum. 2011 yılında dünya şampiyonu olduğum görüntüyü arkadaşlar çıkarmış, yine aynı pozisyon. O zaman gözlerim daha iyi görüyordu, gözlük de yoktu. Dünyada kabul görmesine hem ülkem hem de kendi adıma çok mutlu oldum. Bu gençlerden çok daha başarılı isimler çıkacaktır." diye konuştu.Annesiyle paylaştığı fotoğrafa yapılan bazı olumsuz yorumlara ilişkin soru üzerine Dikeç, şu ifadeleri kullandı.Dikeç, daha önce Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın fotoğrafını örnek göstererek cevap verdiğinin hatırlatılması üzerine de "Annem çok mutlu oldu. 90 yaşında Allah uzun ömür versin. Gittiğimde uzun uzun sohbet ederiz. Annem eski bir Osmanlı kadınıdır. Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, o zaman onun annesine de mi yani sonuçta burada farklılık yok ki. Herkesin annesi kendine kutsaldır, benimki de kutsaldır. Anne sevgisi olmayan bir insanda millet sevgisi olmaz. Neden annemin o örtüsüyle… Ülke adına güzel bir şeyler olmuş, bunu insanlar neden bir tarafa çekme zorundalar, onu da anlamıyoruz." şeklinde konuştu.