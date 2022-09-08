Yusuf Demir, İstanbul'a geldi

Galatasaray'ın, Rapid Wien ile transferi için görüşmelere başlandığını açıkladığı Yusuf Demir, İstanbul'a geldi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Instagram
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Yusuf Demir, İstanbul'a geldi
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08 Eylül 2022 00:23
Galatasaray'ın, Rapid Wien'den transferi için görüşmelerine başlandığını açıkladığı Yusuf Demir İstanbul'a geldi.

Galatasaray, Avusturya ekibi Rapid Wien'de forma giyen 18 yaşındaki hücum oyuncusunu 6 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna kattı. Büyük kulüplerin gözdesi olan Yusuf Demir'in transferinde dünyanın birçok büyük kulübüyle yarışan sarı-kırmızılılar, 10 milyon Euro isteyen Avusturya ekibiyle yaptığı sıkı pazarlık sonucunda ücreti 6 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Rapid Wien ile el sıkıştı.

19 yaşındaki futbolcu, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından resmi sözleşme imzalayacak. 





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