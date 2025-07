- Recep Kara ve Mehmet Yeşil Yeşil seriyi tamamlayamadı

Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin en önemli simgelerinden olan ve yalnızca üç yıl üst üste başpehlivanlık kazanan güreşçilere daimi olarak verilen altın kemer, 28 yılın ardından kalıcı olarak Yusuf Can Zeybek'in boynuna asılabilir.1997 yılından sonra başpehlivanlık unvanını üst üste 3 kez hiçbir pehlivan kazanamadığı için geride kalan 28 yılda altın kemere daimi sahip çıkmadı. Kırkpınar'da son iki yılın başpehlivanı olan Yusuf Can Zeybek, 2025 yılında da şampiyon olursa, Türk güreşinin en prestijli ödüllerinden biri olan altın kemerin sürekli sahibi olacak.Altın kemer uygulaması Edirne Belediyesi tarafından 1960 yılında resmi olarak başlatıldı. Kurala göre altın kemer, başpehlivan olana bir yıllığına geçici olarak veriliyor. Kırkpınar başpehlivanı, emanetçisi olduğu altın kemeri 1 yıl süresince takıp, bir sonraki sene iade ediyor. Üç yıl üst üste fire vermeden Kırkpınar'da şampiyon olan başpehlivan ise altın kemerin daimi sahibi oluyor.Deri kısımları ve aparatlarıyla yaklaşık 1,5 kilo ağırlığında olan ve 22 ayar 480 gram altından imal edilen altın kemeri ilk kuşanan başpehlivan, 1960 yılında İbrahim Karabacak oldu. Daha sonraki yıllarda seriyi tamamlayan Ordulu Mustafa Bük (1966-1967-1968), Karamürselli Aydın Demir (1976-1977-1978), Denizlili Hüseyin Çokal (1982-1983-1984) birer kez altın kemerin sahibi olurken, Karamürselli Ahmet Taşçı bu başarıyı iki kez (1990-1991-1992 ve 1995-1996-1997) elde ederek önemli bir başarıya imza attı.Son yıllardaki serilere bakıldığında Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin 2007 ve 2008 yılları başpehlivanı Recep Kara, altın kemer sahipliğine çok yaklaşmasına rağmen, üçüncü senesinde Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilmesiyle bu hedefine ulaşamadı.2009 ve 2010 yıllarının başpehlivanı, "altın puan ustası" Mehmet Yeşil Yeşil de 2011'de altın kemerin ebedi sahibi olmak için er meydanına çıktı. Mehmet Yeşil Yeşil, 650. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Fatih Atlı'ya ikinci tur güreşlerinde yenilerek altın kemerin sürekli sahibi olma şansını kullanamadı.Başpehlivan Ali Gürbüz, Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde üst üste 3 şampiyonluk serisini tamamlamasına karşın, son senesinde doping testini geçemeyince, kemeri iade etmek zorunda kaldı.Ali Gürbüz, 2011 ve 2012 yılı Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde rakibi Recep Kara'yı, 2013 yılında da hemşehrisi İsmail Balaban'ı yenerek üç kez üst üste başpehlivanlık unvanını kazandı.Babası Recep Gürbüz'ün 1988'de Kırkpınar Başpehlivanı olarak bir yıllığına Antalya'ya getirdiği altın kemerin daimi sahibi olmayı hak eden Ali Gürbüz, verdiği numunelerde doping çıkması nedeniyle son başpehlivanlık unvanını yitirdi ve altın kemeri iade etti.Covid-19 salgınından dolayı 2020 yılında Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapılamaması nedeniyle Ali Gürbüz, altın kemer hayalinin bir kez daha uzağında kaldı. 2019 yılının Kırkpınar şampiyonu Ali Gürbüz, formda olduğu bu süreçte 2020'nin pas geçilmesinin ardından 2021 yılında yine adını zirveye yazdırdı. Gürbüz, Kırkpınar altın kemerinin sürekli sahibi olma hedefiyle çıktığı 2022 yılı güreşlerine ikinci turda hemşerisi Mehmet Yeşil Yeşil'e yenilerek veda etti ve bu hedefini yine yakalayamadı.Bu yılki güreşecek başpehlivanlarda "altın kemer"e ulaşmaya en yakın aday "Kurt bakışlı başpehlivan" Yusuf Can Zeybek.Son iki yılın şampiyonu Yusuf Can seriyi tamamlarsa altını taktığı boynundan bir daha çıkarmayacak. Zeybek'in hayali gerçek olursa kemer son yıllarda emaneten giden Antalya'ya temelli gidecek.Yusuf Can'ın bu başarısı son dönem yağlı güreşte öne çıkan Antalya için de ilk olacak. Bağrından çıkan bir başpehlivan ilk kez altın kemeri Antalya'ya ebedi olarak götürecek.Güreş otoritelerininolarak nitelendirdiği Ahmet Taşçı'nın en son 1997 yılında ebedi sahibi olduğu altın kemer, o tarihten sonra her organizasyonun ardından yeniden Edirne Belediyesinin kasasına döndü.2001 yılındaki 640. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde altın kemerin 3. kez ebedi sahibi olmak için finalde mücadele eden Ahmet Taşçı, Vedat Ergin'le mücadelesini hakem kararlarına kızarak bırakmış, rakibinin elini kaldırarak Ergin'i galip ilan etmişti.Güreş camiasında,sözü dolaşırken, uzun yıllardır kemeri boynuna hiçbir pehlivan sürekli sahibi olarak takamadı. Kemerin her yıl kasaya dönmesi, yaygın söylemi adeta destekledi ve "Ahlı Kemer" ifadesi Türk güreş literatüründe yer buldu.