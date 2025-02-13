Yusuf Akçiçek'ten kariyerinde ilk!

Fenerbahçe forması giyen Yusuf Akçiçek, kariyerindeki ilk asistini Dusan Tadic'e yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Fenerbahce.org
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Yusuf Akçiçek'ten kariyerinde ilk!
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13 Şubat 2025 21:06
UEFA Avrupa Ligi play-off turunda sahasında Anderlecht'i ağırlayan Fenerbahçe, 11. dakikada Dusan Tadic ile öne geçti.

Fenerbahçe'de Dusan Tadic'in golünde asisti yapan isim genç futbolcu Yusuf Akçiçek oldu. Yusuf Akçiçek, bu asistle birlikte kariyerinde bir ilki yaşadı.

19 yaşındaki futbolcu, Tadic'e servisiyle kariyerindeki ilk asistini yaptı.


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