Yunus Emre Çift: 'İlk 8'e girmek istiyoruz'

Samsunspor'da Yunus Emre Çift, Breidablik maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
"HEDEFİMİZ İLK 8'E GİRMEK"
Karşılaşmada kaybedilen puanın üzücü olduğunu belirten Çift, "Bugün puan kaybetmememiz gereken bir maçtı. Çok üzgünüz. 2-1 öne geçtik fakat devamında şanssız bir gol yedik. Taraftarımızdan özür diliyoruz. Bizim hedefimiz ilk 8'e girmek. Umarım sonraki maçlarda bunu başarabiliriz." dedi.
"İLK 11'DE BAŞLAMAK GURUR VERİCİ"
İlk 11'de başlamanın kendisi için önemli olduğunu belirten genç futbolcu, "Benim için ilk 11'de başlamak gurur verici. Her geçen gün daha iyi olmak zorundayım." ifadelerini kullandı.
"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"
Son olarak kalan maçlara da dikkat çekeren 22 yaşındaki oyuncu, "Kalan iki maçımızı kazanıp ilk 8'e girmek istiyoruz. Elimizden geleni yapacağız." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.