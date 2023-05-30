Yunus Akgün: 'Şampiyon Cimbom! Şampiyon İstanbul'a geliyor''

Spor Toto Süper Lig'de 23. Şampiyonluk zaferine ulaşan Galatasaray'da genç oyuncu Yunus Akgün şampiyonluk zaferi hakkında konuştu.
Şampiyonluğu getiren maç sonrası Yunus Akgün; "Cumhuriyet'in 100. yılında önemli bir şampiyonluk yaşadık. Şampiyon İstanbul'a geliyor, taraftarlarımız bizi beklesin." dedi.
Yunus Akgün ayrıca "Bütün takım arkadaşlarımın çok büyük emekleri var. Erden ağabey, maddi manevi çok destek oldu. Arka planda çalışan staffımızdan yönetimimize hocalarımıza herkesin şampiyonlukta emeği var. Bu gece bitmeyecek! İstanbul, Şampiyon geliyor!" ifadelerini kullandı.
Şampiyonluğu getiren maç sonrası Yunus Akgün; "Cumhuriyet'in 100. yılında önemli bir şampiyonluk yaşadık. Şampiyon İstanbul'a geliyor, taraftarlarımız bizi beklesin." dedi.
Yunus Akgün ayrıca "Bütün takım arkadaşlarımın çok büyük emekleri var. Erden ağabey, maddi manevi çok destek oldu. Arka planda çalışan staffımızdan yönetimimize hocalarımıza herkesin şampiyonlukta emeği var. Bu gece bitmeyecek! İstanbul, Şampiyon geliyor!" ifadelerini kullandı.