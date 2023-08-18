Yunanistan'da holiganlığa hükümet harekete geçti

Taraftar olayları nedeniyle son iki yılda iki gencin hayatını kaybettiği Yunanistan'da, hükümet holiganizmle mücadeleyi öncelikleri arasına alırken, muhalefet ise hükümeti bu konuda yetersiz kalmakla eleştirdi.



Selanik'te 19 yaşındaki Alkis Kambanu'nun 1 Şubat 2022 gecesi rakip takımın taraftarlarınca öldürülmesinin kamuoyundaki tepkileri dinmeden, Yunanistan'ın AEK takımı ile Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb taraftarları arasında 7 Ağustos'ta Atina'nın Nea Filadelfia bölgesinde çıkan kavgada 29 yaşındaki AEK taraftarı Mihalis Kaçuris'in bıçaklanarak öldürülmesi sporda şiddet konusunu tekrar hükümetin gündemine taşıdı.



CEFERIN'LE BULUŞTULAR



Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina'da UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'i ağırlarken, Yunanistan'ın 4 büyük futbol kulübü AEK, Panathinaikos, Olympiakos ve PAOK'un başkanlarıyla holiganizmle mücadele adına uygulanabilecek tedbirleri ele aldı.



Temasların ardından, Yunan hükümeti, Ceferin'in "futbolun kanseri" olarak tanımladığı holiganizmle mücadele için atılması planlanan adımları sıraladı.



Yeni kararlar çerçevesinde, her bir takım için en fazla bir taraftar grubuna izin verileceği, izinsiz taraftar gruplarının kapatılacağı, giriş yaptıkları stadyum kapılarının numaralarıyla özdeşleşen ve sorun yaratan taraftar gruplarının girişlerinde polis denetimi ve kimlik tespiti yapılacağı, sporda şiddetle mücadelede diğer Avrupa ülkeleriyle iş birliğine gidileceği duyuruldu.



Gerekli görüldüğünde, sorun yaratan taraftar gruplarının kullandığı ve özdeşleştikleri stadyum kapılarının kapatılabileceği ve sorun yaratan takımların Avrupa'daki müsabakalara katılmasına izin verilmemesi gibi başka önlemlerin de alınabileceği vurgulandı.



POLİS SORUMLULARI ARIYOR



Miçotakis, Ceferin ile düzenlenen ortak basın toplantısında, Nea Filadelfia'daki şiddet eyleminde polisin yetersiz kaldığını kabul ederek, hükümetin eksikliklerin farkında olduğunu kaydetti.



Polis teşkilatı içerisinde sorumluların tespit edilmesi için çalışma başlatılırken, 7 kişi görevden uzaklaştırıldı.



Vatandaşı Koruma Bakanı Yannis İkonomu, çalışmaların devam ettiğini ve polis teşkilatı içerisinde sorumluluğu tespit edilecek başka kişilerin de görevden uzaklaştırılabileceğini kaydetti.



Öte yandan polis, Kaçuris'in katilinin kimliğini henüz tespit edemedi. Kaçuris'in ölümüyle sonuçlanan kavgaya ilişkin soruşturmada 102'si Hırvat, 3'ü Yunan vatandaşı 105 taraftarın tutuklu yargılanmasına karar verildi.



YUNAN TARAFTARLARDA OLAYA GİRMİŞ



Yunan Polis Teşkilatı, Nea Filadelfia'daki olayın bir gün sonrasında yaptığı resmi açıklamada, söz konusu kavgada bir kişinin hayatını kaybettiğini 8 kişinin ise yaralandığını duyurdu.



Açıklamada, olaya ilişkin verilen detaylarda 100-120 Dinamo Zagreb taraftarının bazı Yunan futbol taraftarlarıyla iş birliği içinde AEK taraftarları ile taş ve sopalarla kavga ettiği aktarıldı.



Dinamo Zagreb'in AEK ile Atina'da karşılaşacağı müsabakaya, Dinamo Zagreb seyircisinin alınmayacağı bilinmesine rağmen, Hırvat takımının taraftarlarından oluşan yaklaşık 100 kişilik bir grubun özel otomobilleriyle Yunanistan sınırından geçmesine izin verilmesi ve müsabakanın yapılacağı bölgeye girişlerinin engellenmemesi Yunan basınında bir güvenlik açığı olarak yorumlandı.



ANT1 TV kanalına konuşan polis analisti Stavros Balaskas ise Dinamo Zagreb holiganlarının Atina'ya ulaşmadan önce Panathinaikoslu holigan taraftarlarla iletişim içinde olduğunu ifade etti.







