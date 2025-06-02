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Yüksel Yıldırım transferi açıkladı: Logi Tomasson

Samsunspor, Norveç Eliteserien Ligi takımlarından Stromsgodset forması giyen 24 yaşındaki defans oyuncusu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı. Karadeniz ekibinin başkanı Yüksel Yıldırım, anlaşmayı açıkladı.

calendar 02 Haziran 2025 11:36
Haber: DHA, Fotoğraf: Imago
Yüksel Yıldırım transferi açıkladı: Logi Tomasson
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2024-2025 sezonunda Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarında Play-Off oynama hakkı kazanan Samsunspor'un transfer tahtası 1 Temmuz'da açılacak.

SAMSUNSPOR'DA İLK TRANSFER


Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan kırmızı-beyazlılar, Norveç'in Eliteserien Ligi takımlarından Stromsgodset forması giyen sol bek oyuncusu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı. 1,82 boyundaki Tomasson, ligleri devam eden Stromsgodset forması ile çıktığı 9 maçın 6'sında ilk 11'de başladı.

YÜKSEL YILDIRIM'IN SÖZLERİ

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, İzlandalı defans oyuncusu Logi Tomasson'un transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarına oldukça yoğun şekilde devam ettiklerini belirten Yıldırım, "Bizim transfer tahtamız tam olarak 1 Temmuz'da açılıyor. Şu anda birçok oyuncuyla yoğun şekilde görüşmeler yapıyoruz. Bu doğrultuda Norveç'in Stromsgodset takımında forma giyen İzlandalı sol bek Logi Tomasson ile anlaşmaya vardık ve kendisiyle sözleşme imzaladık. Teknik heyetimizin raporları doğrultusunda eksik gördüğümüz bölgelere nokta atışı transferler yapmaya kararlıyız" dedi.

Son olarak transfer çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini belirten Yıldırım, kırmızı-beyazlı takım taraftarları için kendilerine güvenmelerini ve Samsunspor'u layık olduğu yerlere taşımak için var gücüyle çalıştıklarını ifade etti.

OYUNCUNUN İSTATİSTİKLERİ

İzlanda milli oyuncu, bu sezon çıktığı 11 maçta gol katkısı verirken asist katkısı veremedi.

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