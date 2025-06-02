Yüksel Yıldırım transferi açıkladı: Logi Tomasson

2024-2025 sezonunda Süper Lig'i 3'üncü sırada tamamlayarak Avrupa kupalarında Play-Off oynama hakkı kazanan Samsunspor'un transfer tahtası 1 Temmuz'da açılacak.Transfer çalışmalarına şimdiden başlayan kırmızı-beyazlılar, Norveç'in Eliteserien Ligi takımlarından Stromsgodset forması giyen sol bek oyuncusu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık anlaşma sağladı. 1,82 boyundaki Tomasson, ligleri devam eden Stromsgodset forması ile çıktığı 9 maçın 6'sında ilk 11'de başladı.Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, İzlandalı defans oyuncusu Logi Tomasson'un transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulundu. Transfer çalışmalarına oldukça yoğun şekilde devam ettiklerini belirten Yıldırım," dedi.Son olarak transfer çalışmalarını titizlikle yürüttüklerini belirten Yıldırım, kırmızı-beyazlı takım taraftarları için kendilerine güvenmelerini ve Samsunspor'u layık olduğu yerlere taşımak için var gücüyle çalıştıklarını ifade etti.İzlanda milli oyuncu, bu sezon çıktığı 11 maçta gol katkısı verirken asist katkısı veremedi.