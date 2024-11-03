Yukatel Merkezefendi Belediyesi evinde az farkla galip

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 80-75 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Yukatel Merkezefendi Belediyesi evinde az farkla galip
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03 Kasım 2024 23:29
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, Onvo Büyükçekmece Basketbol ile karşı karşıya geldi.

Pamukkale Üniversitesi salonunda oynanan mücadelede ev sahibi ekip 80-75 galip geldi.
 Salon: Pamukkale Üniversitesi

Hakemler: Yener Yılmaz, Alper Özgök, Polat Parlak

Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Cooper 20, Tyler Cook 12, Lomazs 8, Ayberk Olmaz 9, McLemore 11, Arca Tülüoğlu 3, Berke Aygündüz, Shittu 10, Bleijenbergh 7, İsmail Karabilen

Onvo Büyükçekmece Basketbol: Franke 24, Erdi Gülaslan 5, Starks 14, Sajus 15, Bruinsma 2, Gilmore, Emircan Koşut 2, Yesukan Onar 2, Arda Berk Kaya, Love 11

1. Periyot: 17-16

Devre: 44-31

3. Periyot: 62-54

Beş faulle oyundan çıkan: 36.45 McLemore (Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket)

 

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